Padre e hijo denuncian acoso físico y verbal en escuela del condado Montgomery

Un padre pide la ayuda de las autoridades y del distrito escolar del condado de Montgomery luego de que su hijo presuntamente fuese víctima de ataques durante meses en su escuela.

Jonathan Euceda dijo que su hijo, Jared, sufrió maltratos a diario en su plantel tras ser agredido por varios estudiantes, y acudió a Telemundo 44 en busca de una solución para evitar una tragedia.

El joven, que estudia en Silver Spring International Middle School, dijo que ya no quiere ir a la escuela porque nunca sabe si se enfrentará a algún tipo de agresión, después de que unos seis estudiantes de la misma institución arremetieron físicamente y verbalmente en su contra.

“[Me siento] bien mal, a veces no quiero ir a la escuela”, dijo Jared.

Tras un incidente reciente, terminó con moretones en la cara.

“Hace un tiempo atrás, como unas dos semanas atrás, él iba saliendo de la escuela. Otro niño de los que lo molestan… lo empujó. [Jared] se golpeó la cara, se le puso morado y se le inflamó la cara del golpe en donde pegó la pared”, dijo su padre. “Entonces todo esto ha venido pasando y ellos dicen, ‘Vamos a darle seguimiento, vamos a darle seguimiento’, y no hacen nada”.

“Casi no me acuerdo, pero él me empujó a la pared y me estaba diciendo que si yo no paraba de acercarme a su amigo, que algo me iba a pasar la siguiente ves”, dijo Jared.

Desesperado, Euceda ha acudido a este medio tras presentar varias quejas ante la escuela.

“Me preocupa la seguridad porque uno les está poniendo la queja a ellos y habla con ellos pero no están hacienda nada”, dijo.

Y los incidentes continúan escalando. “Ya es demasiado porque lo último fue que me lo amenazaron con un cuchillo”, dijo Euceda. “Hay un reporte que ellos hicieron con la policía. Al niño por ahí lo suspendieron, pero es algo que está constantemente pasando”.

“He hablado con las consejeras, la asistente de la directora, he hablado con la gente de la oficina. Dicen que van a hablar con los estudiantes. Ellos tal vez hablan con ellos pero nunca hacen nada”, dijo Jared.

La escuela ya realizó un reporte tras este último incidente ante el departamento de Policía del condado de Montgomery y el caso está siendo investigado. Telemundo 44 intentó hablar con la junta educativa pero no recibimos una respuesta sobre este caso.