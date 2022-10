Padre salvadoreño despierta de un coma tras ser arrollado en Maryland

Una familia ruega por la ayuda de la comunidad después de que la cabeza de su hogar se despertara de una coma tras permanecer un mes en el hospital.

Carlos Bonillas fue atropellado en un incidente registrado en el condado Howard el pasado 28 de julio. Ahora necesitará someterse a costosas terapias que podrían ayudar a que no permanezca en cama por el resto de su vida.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

La familia de Bonilla dice que el salvadoreño es un guerrero. Al parecer iba para su casa en la autopista 100 en dirección a Ellicott City cuando su auto se descompuso, y al intentar empujarlo a un lado de la carretera, un vehículo lo arrolló.

“Gracias a una enfermera que vio el accidente y lo vio a él en medio de la calle sangrando y se paró y comenzó a hacer CPR y llamó al 911 y fue la que le salvó la vida a él”, dijo Georgina Garcia, la esposa de la víctima.

Con casi todos los huesos rotos y lesiones graves, por cuatro semanas Bonilla luchó por su vida. Afortunadamente despertó, pero su camino de rehabilitación apenas comienza.

“Ahorita necesitamos recoger fondos para que él pueda ir a un centro de rehabilitación donde le puedan enseñar a él a hablar, a caminar, a ser una persona independiente de nuevo”, dijo Garcia.

Ella agregó que su esposo era el proveedor del hogar. Ambos son sobrevivientes de cáncer y tienen cinco hijos.

Garcia teme que los gastos médicos de Bonilla la consuman al punto de perder incluso su hogar. Lanzó una cuenta GoFundMe para recaudar fondos para su recuperación.

“Él no puede trabajar ahorita… no estamos trabajando la compañía”, dijo García. “Nos gustaría que la comunidad latina se juntara y nos ayudara a compartir si no pueden donar”.

La policía de Howard le dijo a Telemundo 44 que investiga el arrollamiento y que un conductor se quedó en el lugar tras el incidente. Si tienes información sobre este accidente, puedes llamar al (410) 313-2200.