Padres denuncian que le rompieron la mandíbula a un niño en escuela de Virginia y otros problemas disciplinarios

Una familia de Front Royal, Virginia denuncia que a su hijo de 12 años le rompieron la mandíbula y sacaron dos dientes cuando otro estudiante le dio un puño durante una clase de gimnasia.

Padres consternados se juntaron el martes para hablar sobre un preocupante comienzo al año escolar en la jurisdicción. Aparte de la situación del niño llamado Aidan, que lo dejó en una sala de emergencias, hay preocupaciones sobre otras cuestiones disciplinarias, especialmente en Skyline Middle School.

La madre de Aidan, Virginia Cram, afirmó que su hijo ahora enfrenta años de atención dental después del ataque en la escuela intermedia. Además, la cocina de la familia ahora está abastecida de ingredientes que se necesitan para una dieta exclusiva de líquidos, porque es todo lo que puede comer el menor.

Cram ha visto un video del ataque, y dijo que otro estudiante agarró a su hijo, empujándolo hacia atrás en una línea.

"Aidan trató de quitarse los brazos del niño de encima, y luego el estudiante agarró a mi hijo por el suéter y le dio un puño con la otra mano”, dijo Cram.

Pero también fue la forma en que la escuela manejó el ataque lo que la llevó a una reciente reunión de la junta escolar para hacer sonar la alarma, agregó.

La escuela no llamó al 911, dijo Cram.

“Si una enfermera escolar pensó que a Aidan le habían quebrado la mandíbula, por qué no llamó Skyline al 911?” preguntó la madre en la reunión en septiembre.

El 24 de agosto, el día del ataque, Cram y su esposo recibieron un correo de voz que les pedía ir a la escuela sin ninguna explicación, aseguró la madre. No fue hasta que llegó ahí que se enteró de lo grave que estaba Aidan y fue ella quien lo llevó de urgencia al hospital.

"En 40 días desde la agresión, la escuela no ha reconocido sus errores", dijo. "No han asumido ninguna responsabilidad".

Nuestra cadena hermana News4 llamó y le mandó un correo electrónico a la oficina del superintendente, pero aún no han recibido respuesta.

Cram dijo que su hijo aún está recibiendo instrucción desde la casa mientras se recupera. Detalló que esa maestra ha sido un punto brillante en una época oscura para la familia.

El niño que lastimó a su hijo regresó a la escuela después de una suspensión de dos semanas, detalló.

Cram y otros padres expresaron públicamente sus preocupaciones sobre la disciplina estudiantil en una reunión de la junta escolar el mes pasado, lo que llevó a algunos miembros de la junta a visitar la escuela.

Melanie Salins, miembro de la junta escolar del condado Warren, dijo que quedó impactada por lo que presenció allí. Dijo que vio a un alumno usando malas palabras y amenazando a un profesor, y otros que se negaban a participar en la clase de gimnasia.

“Caminé por un salón, y la profesora estaba literalmente llorando en la mitad de la clase”, dijo Salins. “Esto no está bien, y hasta que estemos dispuestos a identificar, expresar y admitir que no está bien, no tendremos esperanzas de solucionarlo".

Skyline Middle School ha hecho algunos cambios en respuesta a las críticas, incluyendo la manera en que se manejan los pases de llegada tarde para mantener los pasillos más libres de estudiantes. Además, los padres ahora reciben notificaciones sobre algunos de los incidentes en la escuela.

“Escuché que estábamos avanzando en la dirección correcta de las personas con las que hablé”, dijo Andrea Lo, miembro de la junta escolar.

Cram dijo que cree que el niño que hirió a su hijo debería haber recibido un castigo más severo, pero agregó que el distrito escolar también tiene que hacer más para ayudar a los estudiantes violentos y que se portan mal.

“Los niños necesitan rehabilitación. Ellos necesitan ayuda”, dijo. “Hasta el niño que agredió a mi hijo, a mi me gustaría verlo recibir ayuda. Es nuestra responsabilidad como comunidad criar buenas personas”.

Ella dice que seguirá alzando su voz hasta que crea que sus niños y los demás de nuevo podrán estar seguros en la escuela.