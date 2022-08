Padres reportan retrasos y errores en la rutas escolares del condado Prince George’s

En el segundo día de clases, las escuelas públicas de Prince George’s volvieron a tener problemas con sus rutas escolares, y algunos tuvieron que lidiar con la situación de que sus hijos no llegaron a la parada donde los estaban esperando.

Según las escuelas del condado, todos los años tienen problemas con el transporte las primeras semanas de clase, en parte debido a que los conductores se están familiarizando con las rutas.

La situación afecta a los niños como Andrew, que fue dejado en una parada de autobús y su madre no estaba. Afortunadamente una vecina del área lo cuidó mientras llegaba un familiar.

Sofía, la mamá de Andrew, explicó que no estaba en la parada en ese momento porque presuntamente la escuela le ofreció un horario diferente de llegada de su hijo.

“Cuando fui a la escuela dijeron que como a las 2:30 porque es la primera semana”, dijo.

Uno de los momentos angustiantes sucedió cuando un autobús escolar llegó y uno de los niños se bajó y no encontró a sus familiares.

La vecina que lo cuidó, María Arévalo, dijo: “Me hubiera vuelto loca, porque uno se preocupa porque son sus hijos y entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ellos, estar en la parada de los buses”.

Pero eso no fue el único caso. Otra madre, María, dijo que a su hija la mandaron en el bus pero no llegaba. Tenía pensado ir a la escuela para ver si la encontraba ahí y dijo estar preocupada.

Según la vocera del sistema escolar, aún hay un déficit de 150 conductores, lo que estaría provocando estos retrasos y caos en las paradas de los autobuses.

Mientras tanto, algunos padres parecen resignarse ante esta situación.

“Pero que fueran puntuales con los buses, pero es comprensible porque supuestamente no hay conductores para los buses”, dijo Nora Hernández, la madre de un estudiante. “Pues tengo que entenderlos. Aunque no me guste pues, debe ser así”.

La portavoz también informó que han hablado con los padres de familia sobre estas dificultades y que a pesar de que no quieren que las familias pasen por este tipo de incidentes, están trabajando para garantizar la puntualidad de esta semana y en adelante.