Pareja hispana de Maryland muere durante paso de tornado en Tennessee

Los recientes tornados en el centro del país dejaron varios muertos, decenas de heridos y devastación en algunos vecindarios. Una salvadoreña y su esposo cubano de la región perdieron la vida cuando este fenómeno arrancó de raíz la vivienda en la que la pareja estaba vacacionando en Tennessee.

​El miércoles su hijo, Jonathan Ávila, aseguró que aprendieron una lección dolorosa sobre las advertencias meteorológicas.

Las víctimas eran María y William Avila, de 57 y 64 años. La pareja vivió por años en Maryland antes de jubilarse en Florida.

Ellos estaban con otros dos amigos y sabían de la advertencia de tornados en la zona el 1 de abril, pero según su hijo, no imaginaron que estaban en peligro.

​"En Tennesse pusieron advertencias. Ellos pudieron haber seguido el paso", dijo Jonathan Ávila. “El problema es que nosotros no actuamos y observamos bien la situación. En verdad que esto me da a entender que uno tiene que estar preparado. Tiene que uno ver, informarse, porque a veces nosotros… pensamos que no va pasar nada”.

La comunidad se ha volcado para ayudar a la familia Ávila, cuyos hijos se enfrentan al doloroso proceso de traer los cuerpos de sus padres a Maryland para los servicios fúnebres y entierros.