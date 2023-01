Paro cardíaco de Damar Hamlin impulsa desinformación sobre las vacunas de COVID-19

WASHINGTON DC — Las afirmaciones infundadas sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 proliferaron en las horas y días posteriores al colapso de la seguridad de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, durante el partido del lunes, lo que reveló cómo la desinformación generalizada sobre las vacunas sigue siendo tres años después del comienzo de la pandemia.

Incluso antes de que Hamlin fuera sacado del campo en Cincinnati, comenzaron a circular en línea publicaciones que acumularon miles de acciones y millones de visitas afirmando sin evidencia que las complicaciones de las vacunas COVID-19 causaron su emergencia de salud.

Si bien los especialistas cardíacos dicen que es demasiado pronto para saber qué causó que el corazón de Hamlin se detuviera, han ofrecido un tipo raro de trauma llamado commotio cordis como uno de los posibles culpables. Los médicos entrevistados por The Associated Press argumentan que no hay indicios de que el estado de la vacuna de Hamlin haya jugado un papel, y dijeron que no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que varios atletas jóvenes han muerto como resultado de las vacunas contra el COVID.

Peter McCullough, cardiólogo de Dallas y crítico abierto de las vacunas, amplió las teorías en un segmento de Fox News presentado por Tucker Carlson el martes, especulando que la "miocarditis inducida por la vacuna" podría haber causado el episodio de Hamlin. Si bien los Bills no han dicho si Hamlin fue vacunado, aproximadamente el 95% de los jugadores de la NFL han recibido una vacuna contra el COVID-19, según la liga.

En su segmento del martes, Carlson afirmó que McCullough y otro investigador descubrieron que se han producido “más de 1,500 paros cardíacos en total” entre los atletas europeos “desde que comenzó la campaña contra las vacunas”.

Pero Carlson estaba citando una carta en la que la evidencia de los autores era un blog dudoso que enumera informes de noticias de personas de todo el mundo, de todas las edades, muriendo o experimentando emergencias médicas. El blog no prueba ninguna relación entre los incidentes y las vacunas contra el COVID-19; también incluye en su conteo las muertes reportadas por cáncer y las emergencias de causa desconocida.

“No es una investigación real, pero él la cita como si fuera una investigación real”, aclaró el Dr. Matthew Martinez, director de cardiología deportiva en Atlantic Health System en Morristown Medical Center. “Cualquiera puede escribir una carta al editor y luego citar un artículo que no tiene rigor académico”.

Muchos usuarios de las redes sociales también han compartido videos engañosos que pretenden mostrar a los atletas colapsando en el campo debido a las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, se ha demostrado que varios de los casos mostrados se deben a otras causas.

Aunque las personas influyentes en contra de las vacunas han insistido en que los paros cardíacos repentinos durante los juegos deportivos no tienen precedentes, los cardiólogos afirman haber observado estos eventos traumáticos a lo largo de sus carreras y mucho antes de la pandemia de COVID-19.

“Siempre ha habido casos de atletas que sufrieron muerte cardíaca súbita o paro cardíaco”, señaló el Dr. Lawrence Phillips, experto en salud deportiva y cardiólogo de NYU Langone Health. “No he visto un cambio en la prevalencia de ellos en los últimos años en comparación con el comienzo de mi carrera”.

De hecho, dijo Phillips, estas raras emergencias médicas son la razón principal por la que médicos y activistas han pasado años haciendo campaña para que los desfibriladores estén disponibles en los eventos deportivos.

Ese impulso, y la implementación de planes de acción de emergencia, ha mejorado los resultados después de eventos cardíacos en el campo de juego, incluso cuando la cantidad de tales eventos se ha mantenido “notablemente estable”, según Martínez.

Martínez, quien ha trabajado para la Liga Nacional de Fútbol Americano, la Asociación Nacional de Baloncesto, la Liga Nacional de Hockey y la Major League Soccer, expresó que ha investigado pero no ha visto ninguna señal de que el COVID-19 o las vacunas estén causando una mayor incidencia de eventos cardíacos entre los atletas.

Su investigación muestra que entre los atletas profesionales que han tenido COVID-19, las tasas de enfermedad cardíaca inflamatoria fueron de alrededor del 0,6 %, lo que no muestra un mayor riesgo en comparación con otros virus.

Las publicaciones en línea que mencionan a Hamlin y las vacunas se dispararon a miles una hora después del colapso de Hamlin, según un análisis realizado para AP por Zignal Labs, una compañía de inteligencia de medios con sede en San Francisco.

No sorprende que surgieran afirmaciones engañosas sobre las vacunas contra el COVID-19 después del paro cardíaco de Hamlin, dada la cantidad de información errónea sobre las vacunas que se ha difundido desde que comenzó la pandemia, dijo Jeanine Guidry, profesora de la Virginia Commonwealth University que investiga la información errónea sobre la salud y las dudas sobre las vacunas.

Los eventos públicos de alto perfil como el colapso de Hamlin a menudo crean nuevas oleadas de información errónea a medida que las personas buscan explicaciones. Para las personas preocupadas por la seguridad de las vacunas, el repentino colapso de Hamlin sirvió para afirmar y justificar sus creencias, según Guidry.

“Esto le sucedió a una persona en la plenitud de su vida, en horario estelar de televisión, y la gente que miraba no supo de inmediato por qué”, puntualizó. “Nos gusta tener respuestas claras que nos hagan sentir más seguros. Especialmente después de los últimos tres años, creo que esto viene del miedo y la incertidumbre”.

De manera similar, las afirmaciones infundadas sobre las lesiones por vacunas surgieron el mes pasado luego de la muerte del periodista deportivo Grant Wahl, quien falleció de la ruptura de un vaso sanguíneo en su corazón mientras cubría la Copa del Mundo en Qatar. Su muerte no estuvo relacionada con las vacunas.