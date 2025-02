Arrestan en Maryland a líder de temida secta vinculada a asesinatos, según la policía

Una mujer de Pensilvania, quien figuraba como persona de interés en el asesinato de sus padres, fue arrestada junto con un aparente líder de una secta relacionada con múltiples homicidios en tres estados, incluido el crimen de un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU, según las autoridades.

El domingo 16 de febrero, poco después de las 2:30 p. m., los agentes de la Policía Estatal de Maryland arrestaron a tres sospechosos en Frostburg, Maryland:

Jack Lasota, de 34 años, de Berkely, California. Fue acusado de allanamiento, obstrucción y obstaculización y posesión de un arma de fuego en un vehículo

Michelle Zajko, de 32 años, de Media, Pensilvania . Fue acusada de allanamiento, obstrucción y obstaculización, resistencia al arresto y pistola en persona.

. Fue acusada de allanamiento, obstrucción y obstaculización, resistencia al arresto y pistola en persona. Daniel Blank, de 26 años, de Sacramento, California. Fue acusado de allanamiento, obstrucción y obstaculización.

Los tres fueron transportados al Centro de Detención del Condado de Allegany, en Maryland. La audiencia de fianza para Lasota y Zajko está programada para el martes 18 de febrero a las 11 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El asesinato de David Maland

Lasota es el aparente líder del grupo de culto conocido como los Zizians, mientras que Zajko es miembro del culto, según los investigadores. Los Zizians han sido vinculados al asesinato de David Maland, agente de la Patrulla Fronteriza, cerca de la frontera con Canadá en enero de 2025.

Maland, de 44 años, fue asesinado en un tiroteo el 20 de enero después de una parada de tráfico en Coventry, Vermont, una pequeña ciudad a unas 20 millas (32 kilómetros) de la frontera con Canadá. Teresa Youngblut, de 21 años, fue arrestada y acusada del asesinato de Maland. Ella había estado viajando con Felix Bauckholt, un ciudadano alemán que también fue asesinado, y la pareja había estado bajo vigilancia durante varios días.

Según una declaración jurada del FBI, Maland detuvo a Youngblut y Bauckholt en la Interestatal 91 para realizar una inspección de inmigración. En ese momento, Bauckholt parecía tener la visa vencida, según una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, pero los investigadores confirmaron más tarde que su visa estaba vigente, dijo el FBI.

Youngblut, que conducía el automóvil de Bauckholt, salió y abrió fuego contra Maland y otros oficiales sin previo aviso, alega el FBI. Bauckholt intentó sacar un arma, pero recibió un disparo, afirma la declaración jurada.

Al menos un agente fronterizo disparó contra Youngblut y Bauckholt, pero las autoridades no han especificado qué balas alcanzaron a quién.

Los asesinatos de Richard Zajko y Rita Zajko

Según una moción presentada en enero, el arma utilizada por Youngblut y la que portaba Bauckholt fueron compradas por una tercera persona en Vermont en febrero de 2024. Ese comprador era una persona de interés en los asesinatos en 2022 de Richard Zajko, de 71 años, y su esposa, Rita Zajko, de 68 años, en el condado Delaware, Pensilvania, confirmó la policía estatal.

Las dos víctimas fueron asesinadas a tiros dentro de su casa en Highland Drive en Chester Heights el 31 de diciembre de 2022.

La policía identificó más tarde a la persona de interés a Michelle Zajko, hija de la pareja asesinada, según NBC News. Zajko, Lasota y Blank fueron detenidos inicialmente en relación con las muertes de Richard y Rita Zajko en 2023, pero no fueron acusados ​​de sus asesinatos en ese momento, informó NBC News.

Quiénes son los Zizians

Los investigadores finalmente vincularon a Lasota y Zajko con el grupo de culto conocido como los Zizians. Además de los asesinatos de los padres de Maland y Zajko, el grupo también estuvo presuntamente involucrado en otros cuatro homicidios en Vermont y California, según los investigadores.

Associated Press describió a los Zizians como un grupo de científicos informáticos jóvenes y muy inteligentes, la mayoría de ellos de entre 20 y 30 años, que se conocieron en línea, compartieron creencias anarquistas y se volvieron cada vez más violentos.

Sus objetivos no están claros, pero los escritos en línea abarcan temas que van desde el veganismo radical y la identidad de género hasta la inteligencia artificial.

En el medio de todo esto está "Ziz", que parece ser la líder del grupo. Se la ha visto cerca de múltiples escenas del crimen y tiene conexiones con varios sospechosos.

LaSota publicó un blog oscuro y a veces violento bajo el nombre de Ziz y, en una sección, describió su teoría de que los dos hemisferios del cerebro podrían tener valores y géneros separados y "a menudo desear matarse entre sí".

LaSota, que utilizaba los pronombres femeninos y en sus escritos dice que es una mujer transgénero, criticó a los supuestos enemigos, incluidos los llamados grupos racionalistas, que operan principalmente en línea y buscan comprender la cognición humana a través de la razón y el conocimiento. Algunos están preocupados por los posibles peligros de la inteligencia artificial.

LaSota no ha respondido a múltiples correos electrónicos de Associated Press en las últimas semanas, y su abogado Daniel McGarrigle se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó si está relacionada con alguna de las muertes. Antes de su arresto el fin de semana, no se presentó a comparecer ante el tribunal en dos estados, y se han emitido órdenes de arresto en su contra.

Cuando se contactó a McGarrigle el lunes, solo confirmó que ha representado a LaSota y no confirmó su arresto ni ningún detalle del último caso.