Así es cómo un perro de terapia ayuda a socorristas luego de la tragedia aérea en DC

Es reconfortante estar con un perro: acariciarle las orejas mientras sientes que la tensión poco a poco va saliendo de ti. Es relajante, y ese es el punto.

Después de que buzos, bomberos e investigadores trabajaron durante días para recuperar los cuerpos de las 67 víctimas del accidente del Potomac en enero, los socorristas ahora enfrentan un costo emocional inimaginable.

Ahora, DC Fire y EMS, con la ayuda de un miembro especial, están brindando consuelo a quienes se apresuraron a ayudar en esa noche. Su nombre es Brew. Tiene 2 años y es miembro del Departamento de Bomberos de DC.

“Su único trabajo es ser una mascota”, reveló la capitana Sharon Moulton de DC Fire y EMS.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Le encanta simplemente sentarse sobre la gente, abrazarlos y eso es lo que hizo, especialmente con el equipo forense," añadió la capitana.

El viernes después del accidente, Moulton llevó a Brew a la morgue temporal, donde sabía que lo necesitaban.

"La conexión real con el investigador forense es probablemente la más especial", resaltó Moulton.

Lalyn Kurash, investigadora de la Oficina del Médico Forense, estaba ayudando en la identificación de los cuerpos.

“Ella me envió un mensaje de texto ayer y me dijo, ya sabes, sin Brew allí, no sabía si realmente podría terminar su trabajo”, puntualizó Moulton.

Había una razón por la que quería que le tomaran la foto:

“Porque como los familiares [de los socorristas] estaban preocupados por ellos, las fotos fueron muy reconfortantes para ellos al mostrarles que podían enviarles algo, que estaban bien, que tenían un perro con ellos y el perro los hacía sentir mejor”, sostuvo.

Para Moulton, el apoyo de sus pares es parte de su trabajo, y está llevando a Brew a donde sea necesario, un trabajo que hará el domingo en Legacy on Ice, donde los socorristas y las familias de las 67 personas asesinadas pueden llorar juntos. Parte de las ganancias del evento se compartirán con la Fundación DC Fire and EMS.

"De todos modos, estos socorristas corren un mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos y cáncer, por lo que cuando se trata de una escena tan peligrosa que tiene una gran cantidad de combustible para aviones en el que nadaban, sabes que no sabemos qué va a pasar en el futuro", explicó Amy Mauro de la Fundación de Bomberos y EMS de DC

“Pero siempre digo que ellos siempre están ahí para ayudarnos en cualquier momento, por lo que la base está ahí para ellos”, finalizó.

Moulton dijo que espera que Brew pueda brindar consuelo este domingo, aunque sea en lo más mínimo, a cualquiera que esté de luto por la terrible tragedia en el Potomac.