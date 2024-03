Policía: Un auto es robado cada 47 minutos en Maryland

Muchos residentes del DMV coinciden en que los robos de autos se ha vuelto la orden del día en nuestra zona.

De hecho, la Policía Estatal de Maryland informó que un vehículo es robo cada 47 minutos en el estado. Por lo general esto ocurre temprano en la mañana o en horas de la tarde en zonas residenciales, así como al mediodía en áreas comerciales, según las autoridades.

“Yo estaba recogiendo un pedido en un restaurante, me estacioné enfrente y lo que me demoré, por ahí un minuto recogiendo el pedido y cuando salí ya no estaba el carro. No encontrar su herramienta de trabajo es algo frustrante”, afirmó José Hernández, conductor de Uber.

Según un informe del Concejo del Condado Montgomery se reportaron más de3,000 vehículos robados solo durante el pasado año. Las marcas Hyundai y Kia figuran como las más afectadas por lo que la policía ofrecerá recursos a la ciudadanía.

“Este fin de semana tendremos 14 cuarteles de la Policía Estatal de Maryland que estarán dando de manera gratuita barras de bloqueos de timones para los propietarios de carros Honda y Kia, cuyos vehículos encienden con llaves”, expresó Elena Russo, portavoz de la Policía Estatal de Maryland.

La iniciativa se llevará a cabo de 9 a.m. a 9 p.m. en 14 cuarteles.

Además, las autoridades recomiendan a los conductores cerrar sus vehículos con llave, no dejarlas dentro de su automóvil, esconder los objetos de valor y utilizar un dispositivo antirrobo.