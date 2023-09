“No podía moverme”: Policía busca a hombre que habría golpeado a una mujer en estación de Metro Tenleytown

Las autoridades aún están tras la pista del sospechoso de agredir a una joven mientras esperaba el ascensor a la salida de la estación de metro de Tenleytown-AU en julio.

La víctima, que prefirió utilizar el pseudónimo KP, dijo que volvía a casa sola de una fiesta el 3 de julio sobre las 9 p.m. cuando fue atacada por la espalda en la estación situada en el 4501 de Wisconsin Avenue NW.

"Sentí un gran golpe en la nuca. Y lo siguiente que recuerdo es que me desperté y estaba sobre el cemento, sin poder moverme en absoluto. Estaba allí tumbada, en estado de shock", explicó.

Unos clientes de la tienda Wawa, detrás de la estación de metro, la encontraron y llamaron rápidamente a la policía.

Una vez que los servicios médicos de emergencia llegaron al lugar, KP dijo que le preguntaron repetidamente si "no se acababa de caer".

"Definitivamente no me acabo de caer", respondió KP.

Los socorristas la llevaron al Sibley Memorial Hospital.

"Le dijeron al personal del Sibley que me había caído", relató. "Me metieron en una habitación con una silla y ya está. Y luego me dejaron allí durante horas, mientras yo gritaba y lloraba. Vomitaba en una basura porque me dolía mucho. Les rogaba y suplicaba que me ayudaran".

Cuando se le pidieron comentarios, un portavoz del Sibley Memorial Hospital dijo que no podían revelar información sobre la atención de ningún paciente.

Tras someterla a una tomografía computarizada, los médicos concluyeron que no tenía daños cerebrales.

"Sólo tuve una conmoción cerebral muy fuerte", dijo KP.

Unas dos semanas y media más tarde, el Departamento de Policía de Metro Transit (MTPD, en inglés) informó a KP de que habían conseguido imágenes de las cámaras de seguridad del Chase Bank, situado frente a la estación de metro.

Según dijeron a KP, las imágenes "mostraban a un hombre tomando como una carrera y golpeándome en la nuca", dijo la víctima. "No se puede saber exactamente qué llevaba en la mano; podría haber sido una piedra; podría haber sido cualquier cosa".

El video de seguridad también mostró que el hombre entró en el Wawa después del ataque. La Policía de Tránsito Metropolitana emitió una orden de búsqueda con imágenes que parecían mostrar al sospechoso saliendo de la tienda llevando envases de comida.

"El agente de policía que está investigando mi caso me había dicho que sabían quién era en Tenleytown", dijo KP en conversación con nuestra cadena hermana NBC Washington el 24 de agosto. "Me dijeron que había golpeado a otra mujer. Me lo dijeron hace como una semana".

NBC Washington se puso en contacto con el Departamento de Policía de Metro Transit y con la policía de DC, pero no pudimos obtener confirmación sobre otras posibles denuncias de agresiones en las que estuviera implicado el mismo sospechoso.

La Policía de Metro Transit dijo que "los detectives están trabajando diligentemente con socios locales para obtener una identificación del sospechoso. Los detectives siguen trabajando con pistas activas en este caso".

"Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios policiales para garantizar la seguridad de todos los clientes, pero hay cuestiones sociales que van más allá de Metro. Lo que está sucediendo en Metro es un microcosmos de los mismos problemas que plagan nuestras comunidades y calles que necesitan ser abordados", escribió un portavoz de la Policía de Tránsito de Metro en un correo electrónico a NBC Washington.

MTPD también dijo que ha desplegado especialistas en intervención en crisis que trabajan con los oficiales para ayudar a las personas en crisis, incluyendo aquellos que luchan con problemas de salud mental, el uso de sustancias o la inseguridad de la vivienda, de acuerdo con el correo electrónico del departamento.

A la pregunta de si se siente segura en la zona de Tenleytown, KP respondió: "Desde luego que no". Dijo que evita el lugar "a toda costa".

"Definitivamente para las mujeres jóvenes, es lamentable que esto sea una realidad", dijo.

Para mantenerse a salvo, KP recomienda "estar alerta" y no viajar sola.

La policía está trasladando el caso a un fiscal, lo que podría permitir que se produjera una detención, según KP.

KP espera que los procedimientos legales estén en marcha para que la comunidad pueda volver a sentirse segura por la zona de Tenleytown.

"Pero, por supuesto, no hay ninguna garantía", añadió.

MTPD anima a cualquiera que vea algo sospechoso o sea testigo de un incidente a denunciarlo. Los clientes pueden enviar un mensaje de texto a Metro Transit Police a MyMTPD (696873) o llamar al 202-962-2121. Además, Metro dispone de botones de llamada de emergencia en todos los vagones y en el interior de las estaciones para casos de emergencia.