Policía de DC advierte sobre desinformación que circula en redes sociales sobre muerte de Karon Blake

El jefe de policía de DC hizo un llamado apasionado el martes para que la gente deje de difundir información errónea sobre el tiroteo mortal de un adolescente de 13 años en el noreste.

Un hombre disparó y mató a Karon Blake en la cuadra 1000 de Quincy Street NE en el vecindario de Brookland alrededor de las 4 a.m. del sábado después de que el individuo presuntamente escuchó ruidos y vio a alguien que parecía estar "manipulando un vehículo", de acuerdo con la policía de DC.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El residente salió con un arma registrada legalmente y, después de una interacción con el adolescente, abrió fuego, según las autoridades. Los vecinos dijeron que escucharon de cuatro a cinco disparos durante el incidente.

La policía también indicó que el hombre le realizó resucitación cardiopulmonar a Blake después de dispararle. Blake murió poco tiempo después en un hospital.

El hombre no ha sido arrestado ni acusado por la muerte de Blake. El jefe de policía de DC, Robert Contee III, dijo en una conferencia de prensa el martes por la tarde que la Oficina del Fiscal Federal también estaba investigando el caso y, eventualmente, todos los hechos se presentarán ante un gran jurado.

Contee se entusiasmó cuando habló con los periodistas y dijo que realizó la conferencia de prensa para "corregir la información errónea que circula en la comunidad".

Una comunidad en la capital dice estar desconcertada tras de que un menor de 13 años murió herido de bala mientras presuntamente se encontraba hurgando en vehículos estacionados en el área en horas de la madrugada del sábado.

“Demasiadas personas han hecho suposiciones sobre este caso y es peligroso”, advirtió.

El funcionario reveló que la gente está haciendo acusaciones centradas en la raza, y en las redes sociales circulan fotos de personas inocentes que han sido acusadas del asesinato.

Contee afirmó que los señalamientos son falsos y que el hombre involucrado es afroamericano.

"Creo que se está volviendo realmente imprudente y peligroso con algunos de los comportamientos que estoy viendo. Normalmente no identificamos a las personas… en esta situación similar a menos que tengamos una orden de arresto para esa persona, o a menos que haya una persona que estamos tratando de identificar y no sabemos quién es esa persona. Eso no es con lo que estamos lidiando aquí”, explicó.

El hombre que al parecer le disparó a Blake cooperó con la policía y contrató a un abogado, agregó Contee.

Los oficiales encontraron un automóvil robado cerca de la escena, que creen que Blake había usado.

La víctima era estudiante en la escuela secundaria Brookland.

“Era un erudito tranquilo e inquisitivo que amaba la moda y el fútbol. Aunque amaba su vecindario, amaba aún más a Brookland MS (la facultad y sus compañeros) y la estructura que le presentaba. Deja atrás a su madre y tres hermanos menores”, detalló Kerry Richardson, director de la escuela secundaria Brookland.

Los padres y residentes con los que habló nuestra cadena hermana NBC Washington lucharon por comprender el asesinato.

“Entiendo que la gente tiene derecho a proteger su propiedad, pero salir y dispararle a alguien que no te está haciendo nada, no creo que sea aceptable”, objetó la madre Chia Ukeekwe.

“El comportamiento de vigilante no es la forma de hacerlo”, expresó, por su parte, Frankie Seabron de un nuevo grupo llamado DC Safety Squad, que está trabajando para apoyar a la familia de Karon. “Realmente deberíamos valorar a las personas más de lo que valoramos la propiedad”.

"Si cree que hay un problema de seguridad pública en o alrededor de su casa, llame al 911. Eso es lo que debe hacer,

llamar al 911", el lunes la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, cuando se le preguntó sobre el tiroteo.

Richardson subrayó que la escuela ofrecería apoyo de salud mental a los estudiantes y profesores el lunes. También realizarán una reunión de personal para honrar la vida de Blake.

La miembro del concejo de DC, Christina Henderson, tuiteó que se comunicaría con las Escuelas Públicas del Distrito y el Departamento de Salud del Comportamiento para asegurarse de que la Escuela Intermedia Brookland tenga el apoyo adecuado.

"La propiedad no es más grande que la vida. Karon debería estar vivo hoy", tuiteó Henderson.

El miembro del Concejo del Distrito 5, Zachary Parker, emitió un comunicado que decía, en parte, "Ningún automóvil o posesión material vale una vida, bajo ninguna circunstancia. Me uno a los residentes del Distrito 5 para pedirle al MPD y a la oficina del Fiscal Federal que responsabilicen a la persona que le quitó la vida a Karon".