Posible cargos contra Trump dividen el Partido Republicano

NUEVA YORK — El Partido Republicano apoyó rápida y enérgicamente a Donald Trump horas después de que agentes federales incautaran documentos clasificados de su propiedad en Florida este verano.

Cuatro meses después, ese sentido de intensidad y urgencia había desaparecido, al menos por ahora, después de que el comité que investiga los ataques del 6 de enero en la Cámara de Representantes votara para recomendar que el Departamento de Justicia presentara cargos penales en su contra.

Los principales republicanos evitaron en gran medida la referencia criminal histórica el lunes, mientras que otros presionaron para opinar y ofrecieron defensas silenciadas, o ninguna.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, pidió “una explicación inmediata y completa” después de que el FBI ejecutara la orden de registro de agosto en Mar-a-Lago. El lunes, dijo a los periodistas que solo tenía una “observación inmediata” sobre la referencia penal: “Toda la nación sabe quién es el responsable de ese día”.

Por su parte, el senador Josh Hawley, R-Mo., quien pidió la renuncia del fiscal general Merrick Garland a raíz de la búsqueda, guardó silencio sobre la remisión del comité y se centró en cambio en los presuntos pasos en falso del FBI.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, un crítico de Trump que sugirió que el expresidente probablemente se benefició, al menos políticamente, de la búsqueda de verano del FBI, dijo que Trump fue al menos en parte responsable del ataque mortal en el Capitolio.

“Ningún hombre está por encima de la ley”, expresó Hogan a The Associated Press poco antes de la votación del comité.

Las respuestas divergentes son una señal de lo rápido que ha cambiado el panorama político para Trump, ya que enfrenta una nueva amenaza legal y presenta una tercera candidatura a la presidencia. Es un cambio marcado para un partido que se ha definido, sobre todo, por su lealtad incondicional a Trump bajo cualquier circunstancia durante los últimos seis años.

La audiencia del lunes del comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero, compuesta por siete demócratas y dos republicanos críticos de Trump, probablemente marque el intento final del Congreso de responsabilizar al expresidente por el ataque al Capitolio de EEUU por parte de cientos de sus leales mientras los funcionarios electos trabajaban para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La remisión penal, que no es vinculante, es la culminación de una investigación de un año que incluyó a más de 1,000 testigos, 10 audiencias públicas televisadas y más de 1 millón de documentos.

El comité, que el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, boicoteó y descartó como un “proceso falso”, se disolverá formalmente el 3 de enero cuando los republicanos tomen el control de la mayoría de la Cámara.

"LO QUE NO ME MATA, ME HACE MÁS FUERTE"

Trump predijo que la referencia criminal finalmente lo ayudaría.

“Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Lo que no me mata, me hace más fuerte”, señaló Trump en un comunicado publicado en su red social, condenando la referencia criminal como “un intento partidista de marginarme a mí y al Partido Republicano”.

La votación de esta semana se produce solo un mes después de que Trump lanzara formalmente su campaña para la Casa Blanca de 2024. Tenía la esperanza de que su estatus como candidato anunciado pudiera darle una nueva ventaja en sus muchos enredos legales mientras evitaba a los posibles contendientes republicanos en las primarias.

Tales esperanzas aún no se han materializado. Las primeras encuestas sugieren que el expresidente de 76 años no es seguro para ganar la nominación de 2024 mientras los rivales republicanos se preparan para competir contra él.

Asimismo, Trump también se prepara para la posible publicación de sus declaraciones de impuestos, que ha trabajado durante años para mantener fuera de la vista del público. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes tenía previsto considerar el martes la publicación de seis años de impuestos de Trump, así como los relacionados con sus negocios, aunque no quedó claro de inmediato cuándo los documentos podrían estar disponibles para el público.

Sin embargo, la mayor responsabilidad de Trump de cara a las próximas elecciones presidenciales puede tener poco que ver con sus desafíos legales. Los republicanos están cada vez más preocupados por su capacidad para ganar.

Las preocupaciones del Partido Republicano sobre la elegibilidad de Trump se intensificaron después de las elecciones intermedias de noviembre, cuando los candidatos seleccionados personalmente por Trump en varias contiendas de alto perfil fueron derrotados. Los reveses siguieron a pérdidas republicanas más profundas en las dos elecciones nacionales anteriores bajo el liderazgo de Trump.

De hecho, las primeras semanas de la tercera campaña presidencial de Trump van tan mal que algunos aliados de Trump se preguntan en privado si se toma en serio sus ambiciones para 2024.

Trump enfrentó demandas republicanas de disculparse por su decisión el mes pasado de compartir una comida privada con el destacado supremacista blanco Nick Fuentes. Días después, Trump pidió la “terminación” de partes de la Constitución por su mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Y días después de eso, su candidato elegido a dedo en la contienda por el Senado de alto riesgo de Georgia, la ex estrella de fútbol Herschel Walker, perdió su elección de segunda vuelta.

Trump no ha realizado un evento de campaña. La semana pasada, después de ver un "Anuncio Importante", presentó una línea de cromos digitales que lo representaban como un superhéroe.

Hasta ahora, solo un puñado de miembros del Congreso ha respaldado la candidatura de Trump para 2024.