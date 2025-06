Primarias en Virginia: Jay Jones gana nominación demácrata para fiscal general

El exdelegado Jay Jones buscará ser el rostro de la resistencia legal contra el presidente Donald Trump en Virginia tras ganar la nominación demócrata a fiscal general.

La contienda fue muy seguida entre las primarias demócratas del martes. Jones se enfrentará al fiscal general republicano Jason Miyares en las elecciones generales de noviembre.

Los demócratas también están nominando a un candidato a vicegobernador entre seis candidatos, que se mantuvieron en una reñida contienda el martes por la noche.

Estas contiendas prepararán el terreno para que los demócratas completen su fórmula antes de las elecciones generales de noviembre. Las elecciones de Virginia en años intermedios suelen atraer la atención nacional como un posible indicador para los políticos de cara a las elecciones intermedias de 2026.

Jones derrotó a Shannon Taylor por la nominación demócrata a fiscal general, a pesar de que su oponente lo calificó de carente de experiencia en la fiscalía penal.

Jones, quien representó a Norfolk en la Cámara de Delegados durante cuatro años, proviene de una larga tradición de políticos de Hampton Roads.

Su padre también fue delegado, y su abuelo fue el primer miembro negro de la Junta Escolar de Norfolk. Jones se postuló previamente para fiscal general en 2021, pero perdió las primarias ante el demócrata Mark Herring.

Las elecciones de noviembre en Virginia serán históricas. La demócrata Ghazala Hashmi aventaja a Levar Stoney en las primarias para vicegobernador por un estrecho margen. Otros cuatro candidatos también se postularon para la nominación demócrata.

Quedaban votos por contabilizar, y los estrechos márgenes hicieron que la contienda fuera demasiado temprana para declarar un ganador.

Dos mujeres se debaten por la gobernación de Virginia

Las contiendas determinan la candidatura estatal de los demócratas y preparan el terreno para una elección decisiva a finales de este año. La mayoría de los nominados que encabezarán la lista de candidatos de noviembre ya han sido elegidos, y los republicanos aún no tienen una primaria estatal con sus candidatos definidos.

En la contienda por la gobernación, la demócrata Abigail Spanberger, quien se postuló a la nominación demócrata sin oposición, se enfrentará a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, la única republicana que se presentó a las elecciones.

Sus candidaturas prácticamente garantizan que Virginia tendrá una gobernadora, algo inédito en la historia del estado desde la gobernación de Patrick Henry hace casi 250 años.

Virginia es uno de los dos estados que celebran elecciones estatales el año posterior a las presidenciales (Nueva Jersey es el otro), y estas contiendas suelen considerarse referendos sobre el partido en el poder antes de que el Congreso se encamine a las elecciones de mitad de mandato.

Los analistas buscarán pistas en ambos estados sobre el sentimiento electoral, con el presidente Donald Trump de regreso en la Oficina Oval y los republicanos controlando el poder en Washington.

El control de los demócratas sobre Virginia ha disminuido en los últimos años, acercándolo a la categoría de estado clave a nivel nacional. El gobernador republicano Glenn Youngkin venció al exgobernador Terry McAuliffe en 2021.

Aunque los demócratas recuperaron por un estrecho margen el control total de la Legislatura en las elecciones de 2023, la entonces vicepresidenta Kamala Harris ganó Virginia el año pasado por menos de seis puntos, en comparación con la ventaja de 10 puntos del expresidente Joe Biden en 2020.

Aun así, los demócratas tienen la historia de su lado: el partido del presidente en funciones suele sufrir derrotas en las contiendas estatales de Virginia. Y considerando que Trump nunca ha ganado el estado, los demócratas probablemente estén mejor posicionados para obtener ganancias una vez que su fórmula se consolide.

Una fórmula republicana para un partido dividido

Solo un candidato republicano en cada contienda estatal avanza a la boleta.

Earle-Sears se convirtió en la candidata a gobernadora después de que los republicanos Dave LaRock y Amanda Chase no lograran reunir suficientes firmas para calificar para la boleta. Tanto LaRock como Chase inicialmente desafiaron a Earle-Sears por no estar totalmente alineados con Trump.

El presentador de radio conservador John Reid se convirtió en el candidato de facto a vicegobernador tras el abandono de su oponente en las primarias, a pesar de las disputas internas del partido sobre si estaba vinculado a una cuenta en redes sociales que republicaba pornografía.

El fiscal general de Virginia, Jason Miyares, se alzó con su puesto en la boleta electoral tras anunciar su candidatura a la reelección.

Olivia Díaz es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.