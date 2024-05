El primer crucero sale del puerto de Baltimore desde el colapso del puente

Por primera vez desde que se derrumbó el puente Francis Scott Key, separando el puerto de Baltimore y el puerto interior del resto del río Patapsco, los cruceros pueden entrar y salir libremente.

El "Vision of the Seas" de Royal Caribbean zarpó el sábado por la tarde para un viaje de cinco noches a las Bermudas.

Carnival Cruise Line anunció que reanudará la navegación desde el puerto el domingo.

Un anuncio en las redes sociales sobre el puerto decía: "Baltimore ha vuelto".

El Dali que chocó contra el puente Key Bridge de Baltimore ha sido reflotado y se dirige de nuevo al puerto el lunes por la mañana.

El Dali, el buque portacontenedores que se estrelló contra el puente Key a finales de marzo, permaneció atrapado bajo los restos del puente hasta el lunes, cuando finalmente fue reflotado.

El lunes 20 de mayo el barco fue escoltado por remolcadores hasta una terminal marítima a 4 kilómetros de distancia.

La exitosa misión de transportar al Dalí lejos de los restos del puente representa un gran paso adelante para reabrir completamente el puerto de Baltimore. Se espera que vuelva a abrir a finales de mes.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que fue una "hermosa vista" cuando no vio el Dali en medio del canal en una conferencia de prensa el martes por la mañana, pero está presionando para que se reconstruya completamente el puente Key.

“La misión no ha terminado. El trabajo no está terminado", afirmó Moore. "No estaré satisfecho hasta que pueda contemplar esta misma vista y ver el puente Francis Scott Key en pie nuevamente".