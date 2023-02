Proponen medidas para facilitar el acceso a servicios médicos de inmigrantes en Maryland

Un proyecto de ley de Maryland busca ayudar a la comunidad migrante a acceder a servicios de salud en el estado.

Se trata de las medidas HB-588 Y SB-365 que intenta cerrar una de las brechas que no le permite a residentes indocumentados tener acceso a los seguros de bajos costo ofrecidos en el estado a través del gobierno federal.

Esta legislación podría beneficiar a residentes como Luz Castro quien tuvo un percance de salud mientras trabajaba.

"Inhalé unos líquidos con los que se estaban limpiando la casa. Esos líquidos me quemaron la garganta", relató.

Acto seguido, Cruz le pidió a su empleador que la ayudara a conseguir servicios médicos, pero este se negó.

"Estas personas me dijeron que no tenía derecho a un servicio médico. Yo le suplicaba a ello con las pocas palabras que podía hablar que me llamaran a una ambulancia y me decían que no tenía derecho a una ambulancia", destacó.

Desde su establecimiento en el 2010 la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio provee cobertura a más de 28 millones de personas en todo el país.

Sin embargo, los más 275,000 residentes indocumentados de Maryland no son elegibles para comprar estos seguros. Por lo que este nuevo proyecto cambiaría esto, y garantizaría la elegibilidad de estas personas a través de un intercambio basado en sus ingresos.

Activistas de la organización CASA llegaron hasta Annapolis el miércoles para exigir la aprobación de ambas piezas legislativas y compartir testimonios.

A continuación, algunas clínicas de salud para la comunidad en el estado: