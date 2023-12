¿Un casino en el norte de Virginia? Buscan impulsar consulta electoral para construir uno

Con la aparición de casinos en la frontera sur de Virginia, algunos legisladores ahora quieren explorar si el rico norte de Virginia debería participar en la acción.

El senador estatal David Marsden, demócrata por Fairfax, planea reintroducir una legislación que permitiría al condado Fairfax celebrar un referéndum sobre la construcción de un casino.

El año pasado introdujo una legislación similar que no llegó a ninguna parte. Este año, sin embargo, su propuesta prevé mucho más que un casino e incluye un centro de convenciones, una sala de conciertos, un hotel y otras comodidades.

La ubicación preferida de Marsden es Tysons Corner, un suburbio de la capital del país a sólo unas pocas millas de la frontera con Maryland y un centro que ya alberga exitosos centros comerciales y tiendas minoristas de alto nivel. Si bien esa área tiene más sentido para Marsden, la legislación permitiría al condado elegir un sitio cerca de una de las estaciones de Silver Line Metro, incluida Reston.

Colocar un casino y entretenimiento en Silver Line será una bendición para el aeropuerto de Dulles, que obtuvo su propia estación Silver Line el año pasado, dijo Marsden. También generaría empleos sindicales y se espera que el lobby laboral esté de acuerdo, añadió.

El condado Fairfax ha sido el motor económico del estado durante décadas. Pero se enfrenta a una crisis en su base impositiva comercial a medida que la demanda de espacio para oficinas ha disminuido después de la pandemia. El condado debe ser realista sobre la necesidad de cambio y el potencial de ingresos que podrían generar los juegos de casino, dijo Marsden.

“No me gusta la lotería. No me gusta nada de eso. Pero tenemos que ser prácticos, no ingenuos”, dijo, y agregó que Virginia no debería dejar a su región más rica fuera de la ecuación cuando se trata de ingresos por juegos.

MEDIDA LLEGA TRAS FRACASOS EN LA BOLETA ELECTORAL

La iniciativa para un casino en el norte de Virginia llega en un momento en que los votantes se han mostrado escépticos. Los referendos para un casino en Richmond y una sala de máquinas tragamonedas en Manassas Park fracasaron en noviembre y aproximadamente el 58% de los votantes dijeron que no en ambas ciudades.

Marsden, sin embargo, dijo que el rechazo de Richmond a un casino crea una oportunidad para que el condado Fairfax llene el vacío.

Los oponentes del casino no se inmutan. El supervisor del condado Fairfax, Walter Alcorn, que representa el área de Reston, dijo que poner un casino a lo largo de Silver Line es un desperdicio de los bienes raíces más valiosos de la región.

Son raros los electores que dicen que quieren un casino en el condado, dijo Alcorn. Simplemente permitir un referéndum también es problemático, dijo, porque la cantidad de dinero que los intereses pro-casino pueden arrojar a una medida electoral.

"Es una mala política", dijo.

Los partidarios de los casinos parecen estar organizando un esfuerzo de lobby bien financiado, afirmó. Los funcionarios corporativos de Comstock, un desarrollador con quien Marsden ha estado trabajando en el esfuerzo del casino, han formado un comité de acción política, Building a Remarkable Virginia, que ha recaudado cientos de miles de dólares en los últimos meses.

Las llamadas y correos electrónicos a Comstock y al comité de acción política en busca de comentarios no fueron respondidos.

Se aprobaron y abrieron casinos en Danville, Bristol y Portsmouth después de que la legislación que los autorizaba, sujeto a la aprobación de los votantes locales, los autorizara en 2020. Los votantes en Norfolk también aprobaron un casino, pero el proyecto aún está en el proceso de aprobación.

Un estudio encargado en 2019 por el Comité Conjunto de Revisión y Auditoría Legislativa encontró que un casino en el norte de Virginia podría generar $155 millones anuales en ingresos fiscales, casi el doble de los ingresos proyectados para un casino de Richmond.

MUESTRAS DE APOYO

El proyecto de ley de Marsden cuenta con apoyo a nivel estatal y local.

El líder entrante de la mayoría en el Senado, Scott Surovell, dijo que es frustrante que Maryland genere ingresos fiscales para pagar sus escuelas con casinos que recurren en gran medida a Virginia para su base de clientes.

Reconoció que las opiniones están divididas en la Asamblea General y algunos se oponen a los casinos, pero dijo que tradicionalmente los legisladores han mostrado voluntad de aprobar proyectos de ley que permitan a las jurisdicciones locales tomar la decisión por sí mismas.

A nivel local, varios miembros de la junta de supervisores del condado expresaron su voluntad de apoyar un referéndum.

Pat Herrity, el único republicano de la junta, dijo que la legislación que combina un casino con un centro de convenciones muy necesario merece una consideración real. Dijo que varios desarrolladores han expresado interés en licitar por un proyecto.

Dalia Palchik, que representa a Tysons Corner, dijo que nadie se le ha acercado para apoyar un proyecto de casino en su distrito. Pero dijo que le encanta la idea de construir un centro de convenciones en Tysons y que está abierta a una legislación que permita la participación de los ciudadanos a través de un referéndum y el proceso regular de aprobación del condado.

“Definitivamente el diablo está en los detalles en este caso”, dijo.

El presidente de la junta, Jeff McKay, no se comprometió. Dijo que no hay nada sobre lo que tomar posición, porque todavía no se ha introducido ninguna legislación formal.

Pero eso no impidió que el Ayuntamiento de Viena emitiera una resolución a principios de este mes dando máxima prioridad a la oposición a un casino. Los concejales dijeron que la ciudad, que linda con Tysons Corner, podría sufrir tráfico negativo y otras consecuencias no deseadas. Un concejal, Howard Springsteen, dijo que los casinos traen “una comunidad nociva”.

La oficina del gobernador Glenn Youngkin se negó a comentar si firmaría un proyecto de ley del casino.