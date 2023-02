Proponen proyecto para aumentar la seguridad peatonal en el condado Montgomery

Ante la creciente inseguridad en las carreteras de Montgomery, el Concejo propuso una legislación basada en cuatro pilares para hacerle frente a esta realidad.

Según las cifras publicadas por el condado, en 2022 se registraron 19 muertes y 541 heridos de gravedad, mientras que durante este año, se han reportado dos muertes y 25 heridos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La Ley de Calles Seguras abordaría los siguientes asuntos, según el presidente del Concejo, Evan Glass:

Mejorar los tiempos en los cruces peatonales

Revisar la infraestructura en lugares donde se reporten accidentes en zonas escolares

Prohibir el cruce a la derecha en los semáforos en rojo

Un plan de control de tráfico automatizado

Para la concejal Natali Fani González, esta es una legislación para salvar vidas y, de ser aprobada este verano, sus resultados podrían verse aproximadamente en un año.

La funcionaria también destacó que la medida solamente aplicaría a las calles bajo la jurisdicción del condado, aunque asegura se trabaja con la delegación estatal para hacer de todas las calles más seguras.

Por su parte, algunos residentes del condado Montgomery compartieron con Telemundo 44 las precauciones que toman al momento de caminar con las vías.

"No cruzo corriendo por allí, como mucha gente, que veo que cruzan con los hijos, con los niños, no veo la razón porque no cruzan por allí", señaló Rossy Ramírez.

Otros se pronunciaron a favor de la pieza legislativa.

"Hemos perdido niños, personas mayores, y no ha habido una legislación que nos permita a nosotros tener un poco de seguridad", afirmó Carmen Hernández, constructora de redes comunitarias.

La visión sigue siendo tener 0 muertes por estas causas para el 2030, según los funcionarios. El Concejo realizará una audiencia pública sobre este proyecto el próximo 21 de marzo, en la que toda la comunidad puede participar.