Revelador hallazgo: prueba de ADN vincula a sospechoso con agresión sexual en DC hace una década

Un hombre de Baltimore que cumple cadena perpetua por violación fue acusado de agredir sexualmente a dos niñas que fueron atacadas dentro de sus casas en DC y el condado Prince George's, Maryland, hace 11 años.

Según las autoridades de ambas jurisdicciones, el ADN vinculó las agresiones con Alphonso Owens.

Dos detectives que trabajaron en los casos dijeron el jueves que nunca se dieron por vencidos en la búsqueda de un sospechoso y continuaron probando la evidencia una y otra vez.

“Estoy emocionado, y como dijo el comandante, hemos estado trabajando en este caso durante 11 años y que algo del trabajo que hice en 2011 rindiera frutos es extraordinario. No podría estar más feliz", afirmó el detective del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD, en inglés), Scott Dowling.

La policía de DC indicó que los detectives solo tenían un perfil de ADN parcial del violador hasta hace poco, cuando los avances tecnológicos les permitieron obtener un perfil completo.

Cuando colocaron el perfil de ADN completo en una base de datos del FBI, Owens era la pareja.

“La única razón por la que este caso se cerró es porque puedes multiplicar o ampliar la muestra mucho más de lo que podías en 2011”, detalló Dowling.

Owens está acusado de agredir sexualmente a una niña de 11 años en el área de Fort Stanton en el sureste de la capital en octubre de 2011.

Un mes antes de eso, la policía cree que Owens agredió sexualmente a una niña de 10 años en Oxon Hill después de irrumpir en su habitación en el apartamento de su familia en medio de la noche.

Nuestra cadena hermana, NBC Washington, habló con la abuela de la niña el día después del asalto.

“Estoy muy molesta por eso porque estaba aquí y no escuché nada, y eso me duele más que nada por no haber podido hacer nada para ayudarla”, lamentó.

Un gran jurado de DC acusó a Owens en julio y un gran jurado en el condado de Prince George's lo acusó a principios de esta semana.

En 2016, fue condenado por invadir una residencia y agresión sexual en 2015 en Baltimore.