“Que el dinero no defina tu futuro”: existen opciones de ayuda financiera para estudiantes universitarios

Arranca la temporada de graduaciones de escuela secundaria, y con ella, la etapa universitaria. El problema es que para muchos de los que quieren un título universitario, la opción podría no estar al alcance por falta de dinero o de un estatus migratorio en el país.

Para Marvín Guevara, el deseo de ser ingeniero mecánico fue más grande que sus limitantes, aunque por un momento perdió la esperanza.

“Cuando mis padres me comentaron de que ellos no podrían pagar mis estudios, yo me frustré. Comencé a llorar, no sabía que hacer. Todos mis sueños se vinieron abajo. Entonces yo decidí no estudiar”, dijo.

Pero una conversación con la persona correcta en su búsqueda de fondos para estudiar lo llevó a ganar múltiples becas.

“Yo pasé de no tener ningún dólar para poder comenzar mis clases a no pagar ningún dólar y culminar toda mi carrera hasta terminar la maestría", dijo Guevara. “Lo que yo quiero decir es que siempre se puede estudiar. Aunque tal vez el dinero pueda ser uno de los obstáculos–pero que el dinero no defina tu futuro”.

Según la oficina del censo, solamente el 21% de los hispanos que viven en EEUU cuentan con un título universitario, y aunque muchos empiezan la universidad, pocos la terminan.

El dinero es uno de los factores más grandes, principalmente para aquellos estudiantes sin un estatus migratorio regular, ya que no califican para muchas de las ayudas financieras. Sin embargo, los expertos afirman que eso no debe de ser excusa.

“Una persona indocumentada tiene bastante ayuda. Es un poco difícil encontrar esa ayuda, pero sí se puede hacer, sí se puede encontrar. [Por ejemplo,] se puede buscar becas de subvenciones que son para jóvenes que escriben con la mano izquierda, también las personas que les gusta estudiar artes o ciencias. También hay subvenciones para jóvenes que vienen de familias de bajos ingresos, entonces sí hay varias oportunidades”, afirmó Gustavo Minaya, un consejero de ayuda financiera en Montgomery College.

A nivel nacional, 23 estados ofrecen matrícula a bajo costo para quienes no son ciudadanos ni residentes y 17 de estos estados les dan ayuda financiera, por lo que es importante mantener informado. Otras tácticas de ahorro también son aconsejables.

“Mucha gente cree que tiene que comenzar en una universidad. Esas universidades cuestan mucho más dinero. Lo que puede hacer es comenzar en un community college. Los beneficios es que las clases son más pequeñas y cuentan mucho menos. Casi 1/3 que una universidad del estado”, dijo Minaya.

Buscar ayuda y solicitarla a tiempo es crucial.

Unas organizaciones que otorgan becas a quienes califican son:

Cabe recalcar que los recursos son bastos y varían de estado a estado, por lo que no hay un lugar en donde se encuentren centralizados. El buscador de internet de tu preferencia y el tiempo serán tus mejores aliados.