Qué esperar este martes en la región de Washington tras la tormenta invernal

Los residentes del área de Washington lidiaban este martes con calles cubiertas de hielo, escuelas cerradas y un servicio de autobuses reducido tras la intensa nevada que azotó la región el lunes, que dejó casi un pie de nieve en algunos sectores.

La mayor preocupación son las condiciones de las carreteras, particularmente al sur del Distrito. Las autoridades urgen a los residentes evitar las vías para facilitar los esfuerzos de despeje y limpieza, y advierten del fenómeno llamado hielo negro o black ice, que se produce cuando la nieve se derrite sobre las carreteras formando una capa sumamente resbaladiza y peligrosa.

El temporal del lunes- el más grande desde el 2016 - paralizó la región, causó la suspensión de actividades en las escuelas y en las oficinas federales, provocó condiciones peligrosas en las vías del área e interrumpió el funcionamiento de los sitios de prueba del COVID-19.

Y al parecer, eso no es todo esta semana: La Autoridad en el Tiempo pronostica otra nevada la noche del jueves.

RETRASOS EN LOS SERVICIOS

La tormenta invernal sucede en un momento que se siguen sumando los contagios del coronavirus. Algunas personas buscando pruebas y vacunas no pudieron recibirlas el lunes.

El Distrito estuvo bajo una emergencia de nieve hasta las 7 a.m. Equipos trabajaron la noche del martes para terminar de despejar calles residenciales y en las escuelas.

“Nuestro equipo de nieve está entre los mejores”, dijo la alcaldesa Muriel Bowser. “Solo queremos recordarles a todos que muchos de nuestros servicios regulares han cambiado para que pueda concentrarse en su trabajo”.

El gobierno de D.C. abrirá a las 11 a.m. Las agencias federales en el área operarán con un retraso de tres horas y tendrán la opción de permitir ausencias no programadas y el teletrabajo, según la Oficina de Administración de Personal de EE.UU.

CONDICIONES EN LAS CARRETERAS DE DC, MARYLAND Y VIRGINIA

Una cuarta persona fue llevada al hospital en condición crítica tras el accidente en Columbia Pike en el condado Montgomery.

Este lunes, se vivió un caos en las carreteras. Cientos de conductores quedaron atascados o accidentados por toda la región el lunes mientras pulgada tras pulgada de nieve se acumulaba en la región.

Las autoridades piden evitar las carreteras este martes de ser posible.

Los carriles en ambas direcciones en la Interestestal 95 se encontraban cerrdos entre la salida 104 (Carmel Church) en Ruther Glen, Virginia, en el condado Caroline, y la salida 152 (Dumfries Road) en Dumfries, en el condado Prince William.

Mientras, en el condado Stafford, todos los canales hacia el sur en la I-95 han estado bloqueados por más de 15 horas en el marcador 136, cerca Centrepor Parkway, tras un accidene que involucró seis camiones. Los conductores han estado varados en la autovía por más de 15 horas.

En el condado Montgomery, murieron dos mujeres y un hombre cuando una camioneta chocó con una máquina quitanieves. Una cuarta víctima, un hombre, fue llevado al hospital en condición crítica.

Pasajeros en un tren de Amtrak con destino a Lorton, Virginia, desde la Florida quedaron varados por 12 horas afuera de la estación porque árboles caídos bloquearon la vía. férrea

El servicio de Metrobus, tras ser suspendido por completo el lunes, operará el martes bajo un plan de servicio por nieve y se limitará a las calles principales. La agencia advirtió a los usuarios de Metroaccess que anticipen retrasos significativos. El servicio de trenes operará con normalidad.

Unos cuantos vuelos programados para la mañana del martes fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Dulles y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

CIERRAN LAS ESCUELAS

Varios sistemas escolares ya han anunciado la cancelación de clases para este martes. Puedes ver las últimas actualizaciones aquí.

Los centros educativos en Washington, D.C., ya tenían pautado cerrar este lunes y martes, en un esfuerzo por garantizar que todos los estudiantes y miembros del personal se testeen por COVID-19 antes de volver a las aulas tras el receso de invierno. Las clases ahora comenzarán el jueves, 6 de enero.

Todas las escuelas públicas de los condados Montgomery, Prince George's, Howard, Anne Arundel, Charles,, Calvert, Frederick y St. Mary's estarán cerradas el martes, 4 de enero.

Asimismo, en los condados Charles y Prince George's también cerrarán los sitios de repartición de almuerzos escolares.

Todas las escuelas públicas de los condados Fairfax, Prince William, Stafford, Loudoun, Spotsylvania y Culpeper y de las ciudades de Arlington, Manassas, Falls Church y Fredericksburg, estarán cerradas el martes, 4 de enero. Tanto el aprendizaje presencial como el virtual, y las actividades extracurriculares, han sido cancelados.

Los edificios educativos de la ciudad de Alexandria estarán cerrados el martes. Sin embargo, los estudiantes tendrán que asistir a sus clases en línea.

ACUMULACIONES DE NIEVE

Se sugiere caminar y manejar con cuidado ante el peligro del hielo negro y para evitar un accidente después de que cayó arta nieve en la región.

La Autoridad en el Tiempo y el StormTeam4 de nuestra estación hermana NBC Washington pronosticaron entre 3 a 6 pulgadas de nieve para el área metropolitana, y unas 10 pulgadas para la región en general.

Estos son los últimos estimados de acumulaciones:

Aeropuerto Internacional Dulles: 3.9 pulgadas

Herndon, Virginia: 5.9 pulgadas

Bethesda, Maryland: 6 pulgadas

Aeropuerto Nacional Reagan: 6.7 pulgadas

Aspen Hill, Maryland: 7.5 pulgadas

Langley Park, Maryland: 7.6 pulgadas

Washington, D.C.: 8.5 pulgadas

Manassas, Virginia: 10.5 pulgadas

Capitol Heights, Maryland: 11.5 pulgadas

Franconia, Virginia: 11.8 pulgadas

Dale City, Virginia: 12 pulgadas

Waldorf, Maryland: 13.5 pulgadas

Fredericksburg, Virginia: 14.1 pulgadas

Huntingtown, Maryland: 15.5 pulgadas

SIGUEN LOS APAGONES

Para la 1:30 a.m. los siguientes usuarios se encontraban sin electricidad, según reportaron las compañías de servicios:

Dominion Energy: 85,153 clientes

Pepco: 952 clientes

SMECO: 23,597 clientes

BGE: 8,196 clientes

NOVEC: 8,458 clientes

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nuestros meteorólogos predicen temperaturas menores a 20 grados Fahrenheot la mañana del martes, con un máximo de 37 grados F en D.C.

Existe una posibilidad de otra tormenta de nieve que todo parece indicar sería un "evento impactante" la noche del jueves hasta el viernes por la mañana, pero no causaría tanta acumulación como la nevada del lunes.