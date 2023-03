Realizan audiencias públicas sobre proyectos de estabilización de renta en el condado Montgomery

El concejo del condado Montgomery el martes fue el epicentro de testimonios relacionados a la necesidad de estabilizar las rentas en la localidad. Dos proyectos de ley mantienen una clara división entre quienes defienden a los inquilinos y quienes a la par están preocupados por el desarrollo urbanístico.

Desde temprano, activistas se reunieron para alzar su voz a favor de una regulación para aumentos menores al 3%. Entre ellas estaba Maryuri Avila, quien fue desalojada al perder su trabajo y recibir un aumento de su renta del 6%.

Aseguró que el incremento fue desmedido y que si hubiese sido menor no habría llegado al extremo.

“Sentimos feo porque somos personas de bajos recursos. No podíamos con tanto. Solo mi mamá estaba con el trabajo, y mi mamá no tiene un trabajo de mucho tiempo, solo es un [trabajo a tiempo parcial] y no nos alcanzaba para pagar”, dijo.

Quienes trabajan en bienes raíces dicen que la otra propuesta piensa en ambos sectores, pues el incremento a su juicio es un término medio. Les preocupa que un incremento tan bajo aleje a los desarrollos urbanísticos del área.

“En el condado Montgomery, estadísticamente se construyen aproximadamente 1,500 propiedades al año, cuando hay una necesidad de 6,500. Imagínate la diferencia. Entonces tenemos que incentivar a estos inversionistas”, dijo el agente de bienes raíces Juan Umanzor.

Las propuestas buscan regular presuntos incrementos desmedidos en la época post pandémica en un condado en el que un 59% de inquilinos son hispanos.

La impulsada por Natali Fani González y otros cinco concejales pone como límite de aumento el 8% más inflación.

“Yo siento una gran responsabilidad de buscar un balance en el condado, de asegurarnos de que estamos pasando una legislación que realmente sirva no solamente para el día de hoy, sino para el futuro, que no tengamos consecuencias negativas”, agregó González.

La otra es propuesta por los concejales Will Jawando y Kristin Mink, que regula los incrementos hasta un máximo de 3%.

Jawando dijo que su propuesta es realmente para mantener a la gente en sus casas y no permitir aumentos que los hagan ser desplazados. También afirmó que los aumentos por encima de lo que él propone están causando desalojos.

Ninguna decisión fue tomada el martes, y se espera que una nueva reunión pueda producirse en el mes de junio.