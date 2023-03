Reclusos denuncian que durmieron entre heces en el centro de detención de Frederick

Decenas de reclusos alegan que durmieron entre sus propias heces en un centro de detención en Frederick, Maryland al colapsar el sistema de aguas residuales.

Los detenidos que conversaron con Telemundo 44 aseguraron que un grupo está presentando síntomas respiratorios, diarrea y erupciones en la piel tras la inundación, y que estuvieron horas rodeados de excremento humano.

Jairo Espinoza fue liberado el martes tras permanecer meses preso en el Centro de Detenciones de Adultos de Frederick. Llevó en una bolsa sus pertenencias y en la memoria el recuerdo de una noche caótica.

“Como a eso de las 11:30, 12 de la medianoche, se presentó un estancamiento de las tuberías de aguas negras y se llenó todo el bloque. Yo estaba en el bloque F”, dijo. “En vez de movernos para otro bloque o movernos para otro lugar donde tuviéramos mejor higiene y seguridad, lo que hicieron inmediatamente fue… encerrarnos en nuestras celdas”.

Así pasaron las horas del sábado 11 de marzo, y al ver que la administración no tomaba medidas para moverlos de la zona afectada, los reclusos se llenaron de angustia.

“Colapsaron todas las tuberías. Por los toilets, los inodoros comenzó a salir toda el agua negra con pupú”, afirmó Espinoza. “Por más que nosotros les gritamos de que nos movieran para otro lugar para tener mejor higiene, hasta se reían más bien de la petición de nosotros de auxilio”.

Otro recluso que aún permanece en el centro de detención y que prefirió no compartir su identidad por temor a represalias, envió una comunicación a través de la organización RISE coalition, donde expone que “la limpieza fue muy ineficiente…muchos de nosotros estamos preocupados por nuestra salud…este es un trato inhumano que nadie merece".

“No desinfectaron el lugar. Ahí ese bloque todavía huele mal y la gente tiene sus cosas en el suelo… se le han dañado”, continuó Espinoza.

Él afirmó estar mostrando síntomas por la exposición a las aguas residuales y sus gases.

“Estoy sufriendo problemas nasales, no he podido comer tranquilo. He cogido una infección estomacal porque todo lo que como me causa diarrea”, dijo.

Por su parte, un grupo de detenidos presentó una queja formal al director de la cárcel y este alegadamente les respondió a través de una comunicación interna.

Telemundo 44 tuvo acceso a ésta mediante Espinoza, en la que se especifica que: “tomaron las medidas adecuadas para que esto no vuelva a suceder” y que los reclusos pueden solicitar una revisión médica así como reembolsos por los artículos dañados”.

Telemundo 44 le pidió respuestas a la Oficina del Alguacil del Condado Frederick, el departamento responsable de este centro de detención, quienes confirmaron la situación y aseguraron que siguen investigando el incidente.

Agregaron que en un par días estarán disponibles para ofrecer más detalles.