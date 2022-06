Reporte: recomendaciones para emergencias escolares tras tiroteo en Magruder High School

Un reporte publicado por el distrito escolar del condado Montgomery, meses después de un tiroteo en Magruder High School en Maryland, hace una serie de recomendaciones necesarias para una adecuada intervención en el caso de una emergencia en las escuelas.

La comunicación entre los planteles y las autoridades de emergencia fue uno de los primeros puntos abordados en el reporte. También se habló sobre el acceso que deberían tener las fuerzas del orden para entrar a las escuelas en un caso de emergencia, algo que los padres consideran vital para la seguridad de sus hijos.

Además se proporcionaron más detalles sobre lo ocurrido, y por qué, según Edward Clarke, el jefe de seguridad de las escuelas públicas del condado, “la situación se complicó inicialmente por unas cuantas razones".

Primero, cuando una guardia de seguridad descubrió a la víctima, un alumno de 15 años, el adolescente no quiso decir qué había pasado ni quién estaba con él en el baño cuando le dispararon. Estudiantes que huyeron del tiroteo no reportaron la balacera y tampoco pidieron ayuda para la víctima, detalla el reporte.

El sospechoso en ese ataque, un joven de 17 años, fue acusado como adulto de intento de asesinato en segundo grado en enero tras dejar a la víctima gravemente herida, y las autoridades dicen que usó un arma fantasma para cometer el crimen.

PIDEN MÁS Y MEJOR CAPACITACIÓN AL PERSONAL ESCOLAR

En el reporte, las autoridades expresaron la importancia de entrenar al personal de las escuelas sobre como proporcionar información durante una emergencia, ya que en el caso de Magruder una aparente confusión causó retrasos en los servicios de primera respuesta.

Según el informe, cuando el operador del 911 pidió más información, el personal de la oficina principal de la escuela le dijo que el incidente se trataba de un posible apuñalamiento. El operador no envió una ambulancia a la escuela hasta que el personal se dio cuenta de que el estudiante había sido herido de bala y no apuñalado.

"Es extremadamente importante que el personal de [las escuelas públicas del condado Montgomery] tenga toda la información necesaria para brindarle al operador de llamadas del 911 para que los recursos de emergencia necesarios se envíen correctamente", dijo Clarke.

Tanto las escuelas, los bomberos y la policía deben trabajar juntos para desarrollar capacitación para el personal de la oficina principal de las escuelas sobre cómo funciona el sistema de llamadas 911 y los objetivos de despacho para agilizar el proceso de respuesta ante una situación de urgencia, dice el reporte.

La accesibilidad de entrada por parte de las autoridades fue otro punto importante cubierto en el informe.

Además se menciona la importancia de adquirir kits "Stop the Bleed", o “parar el sangrado” en español, para las escuelas, así como capacitar para su uso a estudiantes y docentes.

Estos contienen suministros de primeros auxilios para heridas graves, y uno se usó para ayudar a salvarle la vida a la joven víctima del tiroteo en Magruder.

QUÉ OPINAN LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES

Una madre dijo que se siente nerviosa al enviar a su pequeña de 8 años y que solo se comunica por lenguaje de señas a la escuela, porque teme que suceda otra tragedia.

"[Siento] preocupación porque ella no se puede defender al hablar”, dijo Miriam Altana, la madre de una estudiante en el condado. “Sí, después de todo… tienen que estar más prevenidos la policía y los maestros, los padres, todos”.

"Eso sí no me parece mal. Está bien, perfecto. Yo no creo que esté rompiendo ninguna privacidad de la escuela, además especialmente las públicas”, opinó Asunción Salazar, la abuela de un estudiante.

Padres del condado dijeron que les gustaría que las autoridades educativas también abordaran el tema sobre el tiempo de reunificación con sus hijos cuando ocurre una situación de emergencia.