La representante Jennifer Wexton no buscará la reelección tras diágnostico médico

La representante Jennifer Wexton, demócrata por Virginia, anunció que no buscará la reelección en el Congreso, pero completará el resto de su mandato después de que le diagnosticaran parkinsonismo atípico.

Después de “recibir tratamiento y evaluaciones médicas periódicas para la enfermedad de Parkinson en el transcurso de los últimos meses, recibió un diagnóstico modificado de parálisis supranuclear progresiva, tipo p (PSP-P), una forma de parkinsonismo atípico”, informó la oficina en un comunicado el lunes por la mañana. Wexton lo llamó “una especie de Parkinson con esteroides”.

La funcionaria sirve al décimo distrito del Congreso de Virginia, del cual el condado Loudoun constituye la mayor parte.

Fue elegida en 2018 en medio de una ola de victorias de mujeres demócratas en las elecciones de mitad de período durante el mandato del entonces presidente Donald Trump. Ganó un tercer mandato el otoño pasado.

Wexton habló con nuestra cadena hermana News4 a principios de este año sobre su diagnóstico de Parkinson y dijo que buscaba permanecer en el Congreso.

Sin embargo, la funcionaria emitió esta declaración el lunes por la mañana:

“Cuando compartí con el mundo mi diagnóstico de enfermedad de Parkinson hace unos meses, supe que el camino por delante tendría sus desafíos, y he trabajado duro para superar esos desafíos a través de tratamientos y terapias consistentes. Pero no estaba logrando el progreso que esperaba para controlar mis síntomas y noté que las mujeres de mi grupo de apoyo para la enfermedad de Parkinson no estaban teniendo la misma experiencia que yo", explicó.

"Siempre he creído que la honestidad es el valor más importante en el servicio público, así que quiero ser honesto con ustedes ahora: este nuevo diagnóstico es difícil. No hay forma de 'mejorar' con la PSP. Continuaré el tratamiento. opciones para controlar mis síntomas, pero no funcionan tan bien con mi condición como lo hacen con el Parkinson", indicó.

Wexton expresó que aunque fue una decisión difícil, ahora busca pasar más tiempo con su familia.

"Estoy desconsolado por tener que renunciar a algo que he amado después de tantos años de servir a mi comunidad. Pero teniendo en cuenta el pronóstico de mi salud en los próximos años, he tomado la decisión de no buscar la reelección una vez finalizado mi mandato y, en cambio, pasar mi valioso tiempo con Andrew, nuestros hijos y mis amigos y seres queridos", concluyó.