Resaltan la labor de maestra que habría sido baleada por un niño de 6 años en Virginia

John Eley III, exmiembro de la Junta Escolar de Newport News, identificó a la maestra de primer grado como Abby Zwerner, de 25 años. Zwerner fue baleada el viernes en la Escuela Primaria Richneck, informaron las autoridades.

Poco después del tiroteo, la policía indicó que Zwerner tenía heridas que amenazaban su vida, pero ha mejorado y se encuentra en condición estable en un hospital local.

Eley y otros funcionarios de la ciudad se reunieron con los maestros y el director de la escuela el viernes y luego fueron al hospital, donde se reunieron con miembros de la familia de Zwerner, incluidas varias tías que también son maestras.

“Todos en la familia eran educadores y dijo que estaba emocionada por hacer el trabajo”, recalcó Eley, quien recientemente fue elegida para el Concejo Municipal de Newport News.

“Los conserjes y otros maestros hablaron sobre cómo ella es una buena compañera, es una jugadora de equipo, ama a sus hijos, es simplemente una buena maestra en todos los sentidos”, agregó.

Por su parte, Cindy Hurst afirmó que su nieta, de 8 años, todavía está nerviosa por el tiroteo. Estuvo en la clase de Zwerner el año pasado y le dijo a su abuela que es una gran maestra.

“Simplemente odio que esto haya sucedido”, resaltó Hurst a The Virginian-Pilot. “Pero la vida tal como la conocemos puede no volver a ser la misma, no lo sé”.

Zwerner asistió a la Universidad James Madison y se graduó en 2019 con una licenciatura en Estudios Liberales Interdisciplinarios y una especialización en Educación Primaria y Música. Se graduó de la Facultad de Educación de JMU en 2020 con una maestría en Educación.

El presidente de JMU, Jonathan Alger, ofreció un mensaje de apoyo para Zwerner, su familia, amigos y compañeros docentes, estudiantes y sus familias.

“JMU está preparado para apoyar a los afectados por este incidente ahora y en las próximas semanas”, tuiteó Alger el sábado.

Mientras, el jefe de policía Steve Drew informó que el niño disparó e hirió a la maestra con una pistola en un salón de clases de primer grado. Más tarde fue puesto bajo custodia policial. Según el funcionario, el tiroteo no fue accidental y fue parte de un altercado. Ningún estudiante resultó herido.

La policía se ha negado a describir qué condujo al altercado o cualquier otro detalle sobre lo que sucedió en el salón de clases, citando la investigación en curso. También se negaron a decir cómo el niño obtuvo acceso al arma o quién es el dueño del arma.

La ley de Virginia no permite que los niños de 6 años sean juzgados como adultos. Además, un niño de 6 años es demasiado joven para ser puesto bajo la custodia del Departamento de Justicia Juvenil si es declarado culpable.

Sin embargo, un juez de menores tendría autoridad para revocar la custodia de un padre y colocar a un niño bajo la supervisión del Departamento de Servicios Sociales.

La policía de Newport News, Virginia, informa de que el tiroteo no fue accidental.

El alcalde Phillip Jones no precisó dónde está detenido el niño.

“Nos aseguramos de que tenga todos los servicios que necesita actualmente”, aseguró Jones el sábado.

Los expertos que estudian la violencia armada dijeron que la balacera representa un caso extremadamente raro de un niño pequeño que trae un arma a la escuela y hiere a un maestro.

“Es muy raro y no es algo que el sistema legal realmente esté diseñado o posicionado para enfrentar”, reveló el investigador David Riedman, fundador de una base de datos que rastrea los tiroteos en escuelas de EEUU desde 1970.

Riedman mencionó el sábado que solo tiene conocimiento de otros tres tiroteos causados por estudiantes de 6 años en el período de tiempo que estudió. Esos incluyen la balacera mortal de un compañero de estudios en 2000 en Michigan y tiroteos que hirieron a otros estudiantes en 2011 en Texas y 2021 en Mississippi.

El experto también sostuvo que solo conoce otro caso de un estudiante más joven que provocó disparos en una escuela, en el que un estudiante de 5 años llevó un arma a un plantel de Tennessee en 2013 y la disparó accidentalmente. Nadie resultó herido en ese caso.

Newport News es una ciudad de aproximadamente 185,000 habitantes en el sureste de Virginia conocida por su astillero, que construye los portaaviones de la nación y otras embarcaciones de la Marina de EEUU.

Richneck tiene alrededor de 550 estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado, según el sitio web del Departamento de Educación de Virginia. Jones indicó que no habrá clases en la escuela los lunes y martes.