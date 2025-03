“Están siguiendo a los hispanos”: residente de Manassas denuncia detención arbitraria de ICE

Un hombre hispano naturalizado dice que fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que buscaban a otra persona con una orden de deportación, y ahora el hombre está cuestionando su voto por el presidente Donald Trump.

Jensy Machado enfatizó que es ciudadano estadounidense y proporcionó a Telemundo 44 documentación de su estatus legal.

Machado explicó que se dirigía al trabajo el miércoles con otros dos hombres cuando fue detenido por agentes de ICE en Lomond Drive en Manassas, a poca distancia de su casa. El hombre añadió que estaba confundido por lo que estaba sucediendo, por qué los agentes rodearon la camioneta.

“Y simplemente salieron del auto con las armas en sus manos y dijeron: 'Apague el auto, deme las llaves, abra la ventana'. Ya sabe”, dijo Machado a Rosbelis Quinoñez de Telemundo 44, quien informó por primera vez su historia. “Todo fue muy rápido”.

Machado detalló que los agentes dijeron el nombre de un hombre que buscaban para una orden de deportación, alguien que había dado la dirección de la casa de Machado. Sin embargo, Machado les respondió que ese no era su nombre, que no conocía a nadie con ese nombre, y se ofreció a mostrarles su licencia de conducir de Virginia que cumplía con los requisitos de identificación real.

“No me pidieron ninguna identificación”, sostuvo Machado. “Le dije al oficial que si podía darle una identificación, pero me dijo que mantuviera las manos en alto, que no me moviera. Después de eso, me dijo que saliera del auto y me pusiera las esposas. Y luego se acercó a mí y me preguntó cómo había ingresado a este país y si estaba esperando una cita en el tribunal o si tenía algún caso. Y le dije que era ciudadano estadounidense, y miró a su otro compañero como, ya sabes, sonriendo, como diciendo, ¿puedes creer a este tipo? Porque le preguntó al otro tipo, ‘¿Le crees?’ ”

Machado dijo que le quitaron las esposas y lo liberaron inmediatamente después de mostrar su licencia de conducir.

Los dos hombres que estaban con él fueron detenidos. No sabe por qué.

Asimismo, Machado señaló que la experiencia sacudió su fe en los esfuerzos de control de inmigración de Trump, por quien votó.

“Porque, como dije, yo era partidario de Trump”, expresó. “Voté por Trump en las últimas elecciones, pero pensé que iban a ser cosas como… ir contra los criminales, no contra todos los hispanos, como que iban a asumir que todos somos ilegales”.

“Eso es lo que están haciendo ahora”, puntualizó Machado. “Simplemente están siguiendo a los hispanos”.

Los abogados de inmigración aconsejan a los residentes y ciudadanos que siempre lleven consigo una identificación.

News4 y Telemundo 44 se comunciaron con ICE para obtener comentarios y están esperando una respuesta.