Residentes de Bowie denuncian que reciben agua “sucia y olorosa” en sus casas

Residentes en la localidad de Bowie, Maryland, denuncian que el agua que está llegando a sus viviendas está sucia, pestilente y tiene un color amarillento o en algunas ocasiones, café o color cobre.

La ciudad está al tanto del problema, pero los habitantes del sector dicen que ha ido empeorando con el paso del tiempo.

Matthew Gallagher es un vecino en la parte más antigua de Bowie, cuyo sistema de agua tiene más de 60 años. Cientos de residentes se han visto impactados por esta situación, de acuerdo con la alcaldía.

“Si estás lavando ropa, especialmente ropa blanca, se mancha”, contó Gallagher, agregando que la ciudad reparte quitamanchas de forma gratuita para las prendas de los habitantes.

Pese al color y el olor de este líquido, las autoridades de la ciudad afirman que el agua es segura para beber.

“Yo me ofrezco de voluntario”, dijo José Aldayuz, el director de Obras Públicas de Bowie. “Iré a tu casa y beberé el agua porque no tengo miedo. Yo lo sé. Yo veo las pruebas de calidad [del agua]”.

Aldayuz afirma que el agua de la localidad es analizada regularmente, es apta para el consumo y que su tono marrón es debido a la tuberculación de las tuberías - que es una pequeña corrosión u óxido en los conductos. A corto plazo, lidian con el problema vecindario por vecindario.

“Recibimos quejas, y cada vez que tenemos un número de quejas, si es significativo, entonces enviamos a una unidad para que limpie los hidrantes eme esa área en particular”, dijo Aldayuz.

“No somos como Flint, en Michigan”, declaró la concejala Ingrid Scott Harrison. “Como dije antes, el agua es segura para tomar.”

Pero a pesar de las afirmaciones, algunos residentes no están convencidos. “Sabemos que el agua no es segura para el consumo humano no importa lo que diga la prueba”, dijo Gallagher.

Harrison indicó que el plan a largo plazo de Bowie incluye el reemplazo de las tuberías de agua, pero que necesitan unos $14 millones para poder empezar a reemplazar las 90 millas de viejas tuberías.

“Tenemos un sistema envejecido, así que tomará algo de tiempo y de dinero para asegurarnos que esas tuberías sean reemplazadas”, dijo Harrison.

Un portavoz de la ciudad dice que se está considerando el acceder al dinero disponible a través de la legislación de infraestructura aprobada recientemente en el Congreso. También están sopesando otras formas de conseguir los fondos.