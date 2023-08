Restaurantes en DC le cobran tarifas extra a clientes para pagar a sus trabajadores

Algunos restaurantes en el área de DC han empezado a añadir nuevos cargos adicionales a los recibos de sus clientes debido a la Iniciativa 82, una ley que cambió el modelo de pago para los trabajadores que reciben propinas.

Este miércoles, el fiscal general de DC, Brian Schwalb, emitió un comunicado a los restaurantes de la ciudad, diciendo que en las últimas semanas su oficina ha recibido cientos de quejas sobre cargos adicionales en sus recibos de restaurante.

"Los consumidores tienen derecho a saber de antemano en qué están gastando su dinero y esa información debe mostrarse de manera prominente, clara y comprensible antes de tomar una decisión sobre lo que está ordenando y cuánto quiere pagar", indicó Schwalb.

A partir del lunes 1 de mayo, trabajadores de Washington DC que reciben propinas verán un aumento en su salario, luego de la aprobación de la Iniciativa 82.

La Iniciativa 82 es una medida que fue aprobada en noviembre del año pasado, que tiene como objetivo aumentar los sueldos base de los trabajadores que reciben propinas. Desde el primero de julio, el sueldo de estos empleados aumentó a $8 la hora sumada a las propinas que paguen los clientes.

La subvención de estos trabajadores está proyectada a seguir aumentado anualmente hasta alcanzar $17 la hora, el sueldo mínimo en DC.

La Iniciativa 82 significa un cambio fundamental en cómo los restaurantes de DC pagan a sus trabajadores y manejan sus finanzas. Debido a esto, muchos restaurantes han subido sus precios o añadido nuevas tarifas extra, supuestamente, para cubrir el costo de pagarle a sus trabajadores.

"Nosotros preferimos mantener la transparencia con los clientes, preferimos vender el plato 20 centavos más y que el cliente sepa que está pagando," dijo Aris Compres propietario de Mecho's, un restaurante dominicano situado en el noreste de DC.

Compres dijo que estas tarifas adicionales son confusas para sus clientes y que prefiere añadir el costo de pagarle a sus trabajadores directamente a los platos que sirve en sus restaurantes.

"La gente se confunde, no sabes si es propina o a veces no deja propina porque piensa que está incluido en el fee que ya pagaron que a veces es hasta de un 20%," compartió Compres, que advierte que estas tarifas adicionales pueden afectar negativamente a los trabajadores de DC ya que los clientes pueden pensar que no hace falta dejar propina.

Actualmente para la mayoría de los trabajadores en la industria las propinas representan gran parte de su sueldo, ya que los restaurantes solamente tienen que pagarles menos de la mitad del sueldo mínimo y las propinas que pagan sus clientes completan el sueldo de estos trabajadores.

El sueldo mínimo de los meseros y otros trabajadores que dependen de las propinas aumentará $2 cada año hasta 2027, hasta alcanzar los $17.