Retiran cargos contra presunto chofer ebrio de autobús escolar que se accidentó en Fairfax

Un hombre acusado de conducir ebrio un autobús escolar en Fairfax y tener un accidente con estudiantes a bordo no contendrá tres cargos, informaron el jueves las autoridades judiciales. Además, la fiscalía retiró nueve de los delitos en su contra.

Un gran jurado acusó a Troy Reynolds de 12 cargos después de que la policía informara que chocó un autobús escolar con 44 niños de kindergarten en octubre.

Los críticos acusan a la Oficina del Fiscal del Condado Fairfax de estropear el caso. Dicen que Reynolds podría haber enfrentado casi 50 años de prisión, pero ahora pronto podría quedar libre.

El abogado defensor de Reynolds argumentó ante el juez que Reynolds estaba bebiendo por su cumpleaños la noche antes de sacar el autobús de la carretera. Estaba por encima del límite legal de alcohol con un contenido de 0,2 en sangre.

Según la policía, los oficiales que respondieron a un accidente involucrando a un autobús escolar rápidamente identificaron que el conductor olía a alcohol.

Nueve niños fueron atendidos por heridas menores. Cada uno de esos niños condujo a un cargo de delito grave por poner en peligro su seguridad.

Sin embargo, a principios de este mes, el abogado de Reynolds presentó una moción para desestimar todos los cargos, alegando que los fiscales "violaron los derechos de Reynolds bajo las enmiendas Sexta y Decimocuarta, así como la orden de presentación de pruebas". La moción establece que Reynolds originalmente enfrentó una "sentencia potencial de 47 años y medio".

Poco después de que se presentó la moción, los fiscales le ofrecieron a Reynolds un acuerdo de culpabilidad, desestimó los nueve delitos graves y le pidió al juez que lo sentenciara a unos 240 días por los tres delitos menores, destacó el abogado defensor.

Ed Nuttall, quien se postula contra el abogado de la Commonwealth, señaló que la mala gestión de Steve Descano es, en última instancia, la razón por la que se abandonaron los delitos graves de Reynolds.

“Solo puedo imaginar la indignación que tienen estas familias”, dijo.

El fiscal en la corte el jueves fue el tercer fiscal asignado al caso desde enero. El funcionario argumentó ante el juez que le acababan de asignar el caso el 27 de febrero y dijo que hizo "esfuerzos razonables… para notificar a los padres", pero que solo pudo contactar a algunos de ellos.

“Y ahora estos padres, parece que no tienen idea, pueden no tener idea, de lo que sucedió en este caso”, agregó Nuttall.

Un portavoz de Descano emitió un comunicado a nuestra cadena hermana NBC Washington, diciendo en parte, que el resultado "refleja los deseos de la gran mayoría de las familias de los niños que resultaron heridos en el incidente".

El juez no sentenció a Reynolds pero aprobó una moción de fianza. No puede conducir en Virginia, pero tiene una licencia de Maryland y no hay un proceso de notificación automática del DMV de Virginia al de Maryland.

Si el juez acepta la sentencia propuesta por el fiscal, Reynolds obtendrá crédito por el tiempo ya cumplido y no pasará otro día en la cárcel.

El juez también podría optar por condenarlo a más de 240 días. La lectura de sentencia está programada para principios de julio.