Juez revoca sentencia de fianza para sospechoso de accidente mortal en Virginia

Un juez del condado Prince William revocó su decisión de fijar una fianza de $5,000 dólares para un hombre acusado de asesinato en un accidente en el que murieron su novia y su hija de 5 años.

La fiscalía regresó al tribunal el viernes armada con nuevas pruebas para persuadir al juez de que revocara la fianza que fijó la semana pasada.

El video silencioso de la cámara del tablero muestra la expresión de miedo en el rostro de Dorothy Fontaine segundos antes del accidente que, según los fiscales, su novio, Mustafa Aljazairi, causó intencionalmente, con la hija de Fontaine, Empress, en el asiento trasero.

El fiscal le dijo al juez el viernes que un lector de labios analizó el video y determinó que Fontaine dijo: “¡No! Empress está en el auto”, mientras el vehículo giraba a la izquierda y entraba en el tráfico que venía en sentido contrario.

Esa es una pieza de evidencia que presentó la fiscalía para tratar de convencer al juez Aljazairi de que es demasiado peligroso para recibir una fianza, argumentando: "Esto no es diferente a una situación en la que alguien dispara y mata a dos personas… Usó su vehículo como arma el 5 de abril de 2023, que resultó en el asesinato de dos personas”.

El abogado defensor Blake Weiner sostiene que su cliente estaba tratando de adelantar a un automóvil, se quedó sin espacio en una intersección y entró en pánico. Rechaza la sugerencia de que el video o las palabras de la víctima del accidente muestran que Aljazairi sería peligroso si fuera liberado bajo fianza.

"No dice nada sobre si el fallecido pensó o no que mi cliente lo estaba haciendo intencionalmente", dijo Weiner. “Dice que cuando ve el peligro que se avecina, su primer pensamiento es: Oh, no, mi hija está en el auto”.

Los fiscales también llamaron al investigador de la escena del accidente para que testificara en apoyo de su teoría de que el accidente fue intencional.

El sargento Chad Mason dijo que no había marcas de derrape en el lugar, solo evidencia de un ligero frenado. El daño grave se produjo en el lado del pasajero, señaló Mason.

Pero el abogado de Aljazairi dijo que la evidencia en realidad respalda su caso.

"Creo que el testimonio del testigo apoya directamente nuestra teoría, que es que estaba tratando de mantener el control, que es lo que uno querría intentar hacer si estuviera en una situación desesperada y peligrosa con su vehículo", dijo Weiner.

La evidencia que parece haber influido más en el juez cuando el fiscal informó que Aljazairi había amenazado a un guardia de la cárcel, diciéndole que sabía su dirección y que la encontraría cuando saliera.

La familia de Aljazairi, que ha estado vigilando fuera de la cárcel, quedó decepcionada con el fallo del juez y cuestionó las acusaciones de una amenaza de cárcel.

"No tiene sentido que Mustafa haga una amenaza", expresósu hermano, Mohammed Aljazairi. “¿Dirá que me declararán inocente, sólo para salir y cometer otro crimen? Eso simplemente no tiene ningún sentido”.

El abogado de Aljazairi está decidiendo si apelará.

El juicio está previsto para principios de diciembre.