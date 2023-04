En video: Roban taquería de DC minutos antes de que llegaran empleados

Un restaurante mexicano fue vandalizado el jueves justo al amanecer a tan solo segundos de que algunos empleados empezaran a llegar.

En el video, se puede ver al sospechoso entrar por la ventana luego de un intento frustrado de ingresar a otro establecimiento. El sujeto, que aún no ha sido identificado ni arrestado por las autoridades, duró en la tienda poco tiempo, pero en menos de 2 minutos luego de su salida, llegó una empleada que se encontró con el desastre.

"No me di cuenta al instante porque tuve que ir a prender la luz. En lo que regresé a ver, vi la caja que estaba abierta, los papeles tirados, que había vidrios y me fijé que la ventana estaba quebrada ya", relató Griselda Castillo.

Llamó a su supervisor y decidió refugiarse en un baño mientras llegaban más compañeros.

"Ya sentía los nervios porque me dijo que no tenía mucho que la persona había salido y no salió por el frente sino por atrás", agregó.

Por su parte, la propietaria de la taquería afirmó que esta es la primera vez que son víctimas de un suceso así, pero que en la zona es bastante común.

"Me siento triste justo porque ayer habíamos anunciado que abriamos un segundo local, estabamos muy contentos. Luego despertar con esta noticia, fue un momento agridulce de cierta manera, pero lo tomamos como un aprendizaje. Ver que podemos cambiar y qué podemos adaptar para ser mejores y tambien apreciamos el apoyo de la comunidad", explicó Geraldine Mendoza.

La gerente también resaltó que perdieron el dinero en efectivo de las ventas del día anterior, tabletas y algunos dispositivos electrónicos.

Poco tiempo después del incidente, la comunidad manifestó su apoyo en las redes sociales y ha invitado a los residentes a acercarse al lugar y consumir sus productos para ayudarlos a levantarse de este golpe.