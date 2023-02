Salvadoreña denuncia haber sido víctima de robo y secuestro en Columbia Heights

Una mujer salvadoreña denunció haber sido víctima de robo y secuestro el martes luego de salir de la iglesia El Sagrado Corazón en Columbia Heights al noroeste de DC.

La víctima a la que llamaremos Rosa para proteger su identidad, estaba saliendo del templo a las 2 p.m. e iba camino a casa cuando se le acercó un hombre asegurando que era un inmigrante recién llegado que necesitaba ayuda.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Me dijo que era brasileño y que por favor pudiera ayudarlo yo a buscar un abogado. Yo lo mandé al centro católico y a (la organización) CARECEN”, expresó Rosa.

Ella dijo que intentó seguir su camino, pero el hombre insistió en que lo acompañara.

“Cuando estábamos ahí, llegó la señora. Me dijo que era mexicana y que le ayudáramos y que le ayudáramos", agregó.

Luego, los dos sospechosos se subieron a una camioneta minivan de color verde y la mujer que, según Rosa, estaba en el asiento del conductor, sacó un arma.

“Cuando yo vi eso, no me quedaba otra salida, no había nadie. No había gente. Entonces ella me dice 'Tienes que montarte'. 'Ok', le dije yo", contó la víctima.

Según el relato, la sospechosa comenzó a pedirle a Rosa que se quitara su chamarra, anillos y cadena al tiempo que le pidió dinero.

Tras obtener el botín, los sospechosos aparentemente manejaron por varias vías cercanas hasta abandonar a Rosa en el 1500 de la calle Newton en el noroeste, a menos de media milla del lugar donde la interceptaron.

“Duele, sí duele porque el dinero cuesta en ese tiempo que estamos viviendo. Duele porque cuesta encontrar trabajo. Las prendas me duelen tanto porque fue mi primer regalo que yo compré aquí en este país", lamentó.

La salvadoreña cree que ellos son parte de una organización criminal que está aprovechándose de la comunidad hispana. Por eso, les pide que ante una situación similar no solo se dejen llevar por el corazón.

“Con esto que me pasó, ya uno queda todo miedoso. Uno voltea a ver para todos los lados y digo yo: '¿A quién más le va a pasar esto?'', cuestionó.

Rosa describe a los sospechosos como una mujer alta de entre 25 y 30 años, de ojos marrones y cabello rubio.

El hombre mide cerca de cinco pies de estatura, tiene alrededor de 40 años, es delgado, tiene el ojo izquierdo nublado y barba.

Si tienes información que pueda ayudar a esclarecer el caso, comunícate de forma anónima con la policía de DC al 202-727-9099.