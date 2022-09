Se enamora en línea de un supuesto militar pero termina estafada por $33,000

Lo que comenzó como una historia de amor terminó en una cuantiosa estafa para la televidente Rosa. Según relató a Telemundo, todo comenzó de forma inocente.

“Esta persona me contactó por Facebook, me invita a una solicitud de amistad... No la veo para nada raro porque estaba con su niña en la foto de perfil”, destacó.

Su perfil decía que tenía hijos y que era muy religioso. No obstante, Rosa admitió estar muy vulnerable en ese momento debido a la pérdida de su hijo de modo que comenzó a conversar con él por mensajes de texto en Google Hangouts.

“Cuando me levantaba ya tenía un mensaje de él, me mandaba flores por mensajes, me mandó café por el mensaje. (Él era) muy, muy dulce, demasiado”, recordó.

El estafador le envió muchas fotos presentándose como un hombre joven y guapo, a veces con la supuesta hija o con compañeros en las fuerzas armadas. Presuntamente, era militar desplegado a Siria.

"(Decía) que estaba muy interesado en mí y que iba a salir pronto, que nos íbamos a encontrar, que iba a venir aquí a conocerme”, expresó.

Sin embargo, Telemundo subió las fotos que recibió Rosa a la página de imágenes de google y aparecieron casi todas. Encontramos perfiles en las redes sociales con estas fotos bajo diferentes nombres: Austin, Francisco, Henry y JP. Aparentan ser cuentas falsas.

Ser engañada no sólo le rompió el corazón a Rosa, sino que la dejó sin un centavo.

“Me hace una historia que en la misión él encontró dinero, que lo trajeron. Una historia que yo estúpidamente me creí”, reclamó.

Fueron muchas historias falsas y queriendo ayudarlo comenzó a enviar dinero.

“Del banco fueron $12,000, mi tarjeta de crédito como $7,000, en fin, en total fueron $33,000”, precisó.

Un indicio de que este tipo de dinámicas pueden ser un fraude es que las cuentas tienen muy pocos seguidores así que antes de aceptarlos, piénsalo dos veces.