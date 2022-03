Varios heridos tras explosión en edificio de Silver Spring

WASHINGTON - Al menos seis personas han resultado heridas, algunas de gravedad, tras una explosión la mañana de este jueves en un edificio de apartamentos en Silver Spring, Maryland, confirmaron las autoridades.

Elementos de los bomberos y de servicios de emergencia del condado Montgomery respondieron a Friendly Gardens Apartments, ubicado en la cuadra 2400 de Lyttonville Road, poco antes de las 11 a.m. tras recibir un reporte de un incendio y una explosión, indicó Pete Piringer, portavoz de los bomberos.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Los bomberos hallaron llamas intensas saliendo de una parte del edificio, que parecía completamente destruída.

Los bomberos han llevado a cabo varios rescates. Algunas personas fueron transportadas a hospitales, otras se encontraban en camillas y fueron tratadas en la escena. Un autobús estaba ofreciendo refugio a los residentes.

Parte del inmueble ha colapsado y existe el riesgo de que las secciones restantes de la estructura también se derrumben, dijo Piringer en una actualización a eso de las 11:30 a.m. Imágenes aéreas mostraban la extensión de la destrucción: ladrillo sobre ladrillo, bastidores de cama, juguetes, y más. La explosión parece haber arrasado con varias unidades.

Las autoridades no han precisado el número de heridos pero indicaron que este alcanzaba al menos "media docena". Muchas de las lesiones eran "serias".

No estuvo claro de inmediato qué causó la explosión.

El Departamento de Bomberos de Washington, D.C. también respondió al lugar para brindar asistencia a los bomberos de Montgomery.

Imágenes aéreas capturaron los escombros. Varios vehículos en el estacionamiento parecían haber sufrido daños.

Chopper4 footage shows a massive amount of gray smoke billowing from an apartment complex in Silver Spring.

El inmueble de cuatro pisos está ubicado cerca de downtown Silver Spring.

Un residente del edificio dijo a nuestra estación hermana NBC Washington que había sentido un olor a gas temprano este jueves.

"Cuando salí esta mañana, le dije a mi abuela: 'huele a gas'", contó. El hombre confirmó que su familia estaba a salvo, pero rompió en llanto al mencionar que tenía "amigos atrapados en el edificio".

La escena está a unas cuatro millas del complejo de Flower Branch, que en el 2016 fue el escenario de una mortal explosión qe dejó siete muertos, dos niños y cinco adultos. Más de 60 personas resultaron heridas.

Esta es una historia en desarrollo. En nuestros Noticieros Telemundo 44 a las 5p, 6p y 11p tendremos las últimas actualizaciones.