‘Se siente el miedo’: Trabajadores de construcción en DC temen robos y agresiones

Varios trabajadores de la construcción en el Distrito dicen sufrir constantemente de agresiones y temen por su seguridad a la hora de trabajar, e inclusive a muchos les toca regresar a sus trabajos con la amenaza de ser asesinados si denuncian con las autoridades.

Telemundo 44 habló con personas que comienzan su día desde horas muy tempranas con el fin de sostener sus hogares, gente en su mayoría indocumentada, por lo cual se convierten en un blanco fácil de maleantes para ser agredidos y despojados de sus pertenencias.

“Es un momento que a nadie le deseo, que llegue alguien con una pistola se siente el miedo y no sabe uno qué hacer”, dijo una víctima que no quiso dar su nombre. “Estábamos en la hora del lunch cuando él entró y no nos dimos cuenta hasta cuando él ya estaba parado. No hizo ruido hasta que ya estaba al a par de nosotros y nos dijo que no nos movieramos y que diéramos todo el dinero que teníamos y ni modo… mejor el dinero que la vida”.

Otros contaron historias similares.

“Nosotros estábamos trabajando aquí en DC en la 14 y llegaron dos personas y nos quisieron robar. Incluso lo hicieron porque andaba mi primo trabajando aquí por abajo y llegaron los muchachos con sus armas y le robaron su dinero, el teléfono y otras cosas más, herramientas”, dijo otra víctima.

En el Distrito las agresiones a trabajadores de la construcción son cada vez más constantes, por lo que la policía toma acción y trabaja muy de cerca con la comunidad para educarlos y acercarse a ellos para que sientan la confianza de denunciar este tipo de situaciones.

“Nos estamos acercando a la comunidad latina para educarlo e indicarle que si son victimas de crimen, deben de llamar al 911. Habemos muchos latinos que trabajamos en el departamento, y siempre va a haber alguien que hable su lenguaje”, dijo Livio Rodriguez, del Departamento de la Policía Metropolitana. “En cuanto a su estatus migratorio nosotros nunca le vamos a preguntar nada sobre eso. Incluso estamos prohibido preguntarle cualquier tipo de pregunta que se debe a su inmigración”.

Incluso algunos trabajadores que han sido víctimas de este tipo de incidentes podrán acceder a algún tipo de amparo migratorio, como la visa U. Es por ello que es necesario que puedan denunciar la situación a las autoridades quienes darán más información al respecto de este beneficio.