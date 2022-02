Se une al concejo de Prince George’s uno de los miembros más jóvenes de su historia

A partir de este martes, el concejo del condado de Prince George’s cuenta con un nuevo miembro - y se trata de uno de los más jóvenes de su historia.

Desde que era un estudiante en Crossland High School, a Edward Burroughs III le ha interesado el servicio público. A los 18 años, pasó de ser miembro estudiantil a ser electo como el miembro más joven de la junta escolar del condado. Ahora a los 29, se ha vuelto parte del concejo de la jurisdicción.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

“Si me hubieras preguntado hace un año, hace seis meses dónde estaría, no te hubiera dicho que en el concejo del condado de Prince George’s”, dijo Burroughs. “Para ustedes que conocen mi historia y por lo que he pasado – este es el último lugar que hubiera pensado”.

Cuando Monique Anderson-Walker, representante del Distrito 8, cedió su puesto para ser la compañera de fórmula de Peter Franchot, candidato para la gobernación de Maryland, fue Burroughs quien ganó la elección especial. Derrotó a Tony Knotts, exmiembro del concejo y delegado estatal, al recibir más del 70% del voto en las primarias.

Mientras trabajaba en la junta escolar, Burroughs ayudó a que candidatos progresistas fuesen electos. Su lucha contra Kevin Maxwell, el director del sistema escolar, llegó hasta el gobernador.

Maxwell luego renunció.

Varios políticos, incluyendo el Rep. Steny Hoyer, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de EE.UU. y oriundo de Prince George’s, prestaron apoyo a Burroughs el martes.

“La junta escolar ha visto controversia, pero tú has tratado de ser una voz estable y enfocada”, dijo Hoyer.

“Estoy aquí hoy para celebrar a Ed, para celebrar su perseverancia, su pasión, y para recordar a todos ustedes que él es un hombre ejemplar”, dijo Calvin Ball, el ejecutivo del condado de Howard.

Pero no todos estaban de acuerdo con la campaña de Burroughs. Algunos miembros del concejo faltaron a la ceremonia de juramento.

“Voy a luchar para hacer bien en nombre de la gente del condado Prince George’s, y por eso con frecuencia me meto en buenos problemas, pero me siento cómodo en ese espacio a este punto y tengo muchas ganas de seguir contribuyendo y apoyando y colaborando lo mejor que podamos”, dijo Burroughs.

Después de ganar su escaño, Burroughs renunció de su trabajo supervisando el Programa de Tribunales para Adolescentes dentro de la Oficina del Fiscal del condado de Prince George’s.

La fiscal estatal Aisha Braveboy dijo que Burroughs ayudó a crecer el programa y redactó una legislación que amplía la definición de abuso infantil en Maryland.

Las elecciones generales se llevarán a cabo en junio. Tanto Burroughs como Knotts han mostrado intenciones de buscar el escaño.