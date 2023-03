Senado de West Virginia aprueba medida para prohibir el matrimonio en menores de 18 años

Un proyecto de ley para prohibir que los menores se casen en West Virginia resucitó el jueves en el Senado estatal, un día después de su derrota en un comité.

El cambio radical no necesariamente le dio al proyecto un camino claro para su aprobación. Varios senadores mostraron apasionados discursos tras la devolución de la medida, algunos de los cuales defendieron el derecho a casarse de los adolescentes enamorados.

La Cámara de Delegados aprobó el proyecto de ley la semana pasada. El Comité Judicial del Senado lo rechazó por poco el miércoles por la noche sin debate. El senador republicano Charles Trump del condado Morgan, miembro del comité, hizo una moción que fue adoptada por el pleno del Senado el jueves para retirar el proyecto de ley del comité y darle una segunda lectura. Habrá una lectura final el viernes y el Senado tendrá derecho a enmendar la pieza legislativa.

Actualmente, los adolescentes pueden casarse a partir de los 16 años en West Virginia con el consentimiento de los padres. Cualquier persona más joven que eso también debe obtener una exención del juez.

El autor principal de la medida, la demócrata Kayla Young del condado Kanawha, dijo que desde el año 2000 ha habido más de 3600 matrimonios en el estado que involucran a uno o más niños.

Por su parte, el senador demócrata del condado Cabell, Mike Woelfel, abogado, destacó que representó a una niña que se casó y se divorció cuando estaba en octavo grado. Woelfel dijo que estaba preocupado por los hombres mayores que cortejan a las jóvenes “y lo siguiente que sabes es que una joven ha convencido a sus padres para que la dejen casarse”.

“Lo que tenemos aquí es un buen proyecto de ley, porque reconoce que no estamos en las décadas de 1950 o 1960”, indicó Woelfel. “Creo que nos estamos moviendo hacia la era moderna con esto”.

Tanto el senador republicano del condado Kanawha Mike Stuart, un ex fiscal federal, dijo que apoya la edad de 16 años para casarse. Stuart agregó que sus padres 50 años después “siguen siendo adolescentes vertiginosos” que se casaron a los 16 años.

El senador republicano del condado de Putnam, Eric Tarr, señaló que se casó en la escuela secundaria, pero entiende que los problemas deben abordarse en la pieza legislativa.

“Saber lo que significa ser dos estudiantes de secundaria maduros enamorados, casarse y crear una vida juntos, eso es una familia que nace y una familia que permanece unida”, subrayó Tarr. “Creo que cada uno de nosotros en esta cámara valora eso y lo entiende”.

El proyecto de ley establecería que los 18 años es la edad de consentimiento y eliminaría la capacidad de un menor de obtener consentimiento a través de sus padres, tutores legales o por petición judicial. Los matrimonios legales existentes, incluidos los realizados en otros estados, no se verían afectados.

Según el grupo sin fines de lucro Unchained At Last, que busca poner fin al matrimonio infantil y forzado, siete estados han fijado la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, todo desde 2018. Los partidarios de dicha legislación dicen que reduce la violencia doméstica, los embarazos no deseados y mejora la vida. de adolescentes

Aunque las cifras recientes no están disponibles, según Pew Research Center, West Virginia tuvo la tasa más alta de matrimonios infantiles entre los estados en 2014, cuando el promedio de cinco años del estado fue de 7,1 matrimonios por cada 1,000 niños de 15 a 17 años.