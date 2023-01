Habría manejado ebrio: Surgen detalles del conductor de Uber cuyo pasajero murió en accidente vehicular en DC

Luego de que un pasajero de Uber y otras ocho personas resultaran heridas en un accidente vehicular el domingo, la inseguridad se ha apoderado de algunos transeúntes y conductores ante el riesgo que supone manejar en las carreteras de la capital del país.

Según la policía, el incidente ocurrió en la cuadra 1500 de la Massachusetts Avenue cuando el Toyota donde viajaba la víctima fue impactado por una camioneta Jeep. A pesar de que el conductor, Reginald Johnson, de 30 años, fue puesto en libertad condicional, aún enfrenta cargos por conducir bajo la influencia del alcohol, operar un vehículo en estado de ebriedad y conducción imprudente.

Las autoridades identificaron al occiso como Carlos Enrique Christian, de 24 años, residente de DC.

Aunque situaciones como estas dejan en evidencia la vulnerabilidad a la que pasajeros se enfrentan al momento de usar estos medios de transporte, muchos aseguran que más rápido y seguro que el Metro.

“Los riesgos que se corren son los asaltos, más que nada, en las estaciones de Metro que han estado asaltando y atacando con armas y todo eso. Lo que sí es que Uber o Lyft a veces son seguros y rápido pero muchas personas también han sufrido de ese tipo de asaltos”, opinó la pasajera de transporte público, Margarita Crespo.

Sin embargo, los riesgos se han vuelto algo inevitable. Telemundo 44 habló con conductores de Uber y Lyft quienes detallaron los peligros a los que se exponen día a día.

"Te enfrentas a muchas cosas. Como mujer no, no me atrevo a manejar de noche y mucho menos en fin de semana”, relató una conductora de Uber que prefirió permanecer en el anonimato.

“No tenemos la seguridad porque no sabemos qué tipo de personas nos podemos encontrar en la calle... gente borracha y nosotros andamos trabajando y buscando el pan de cada dia”, expresó, por su parte, otro conductor de la plataforma de viaje compartido.

Por su parte, Uber nos compartió un comunicado en el que aseguran que aunque situaciones como estas son difíciles de evitar, trabajan constantemente para mejorar la seguridad de sus empleados y clientes.

“Uber está comprometido con la seguridad de los conductores y pasajeros en la plataforma. Estamos constantemente aprovechando la tecnología para diseñar características teniendo en cuenta la seguridad, incluido el botón de emergencia en la aplicación, la capacidad de compartir su viaje con sus seres queridos y otras herramientas críticas que están disponibles con solo tocar una pantalla. Nunca dejaremos de trabajar para ayudar a mejorar la seguridad de todos nuestros usuarios”, reza el documento.

La plataforma tiene disponible una línea de fácil acceso para los usuarios de la app para que reporten cualquier incidente y la gerencia dará seguimiento a la situación conforme su gravedad. Haz clic aquí para detalles.