Taxistas independientes denuncian que siguen siendo el blanco de robos armados en Langley Park

Ofrecer servicios de transporte se ha convertido presuntamente en un oficio de alto riesgo para muchos hispanos en el condado Prince George's.

Taxistas independientes denuncian que casi a diario son víctimas de robos especialmente en el área de Langley Park.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

No es la primera vez que Telemundo 44 recibe estas quejas. En enero del 2023, una serie de robos a mano armada a taxistas independientes encendió las alarmas de los detectives.

“Cuando fue el boom, cuando salió en Telemundo que vinieron acá, que ya la policía de Prince George’s habló que sí, que iban a estar pendiente, se vieron resultados porque hubo capturas”, dijo un conductor que quiso permanecer en el anonimato. “Pero ya a partir de eso, las cosas volvieron como si no hubiera pasado nada”.

Para sobrevivir, los taxistas independientes en Langley Park durante los últimos meses han tenido que aprender a diferenciar una petición de servicio de una trampa mortal.

Las víctimas hasta pasan información a otros taxistas sobre robos o intentos de robos, incidentes que aseguran siguen siendo frecuentes en el condado.

“Vemos que… sigue lo mismo. Siguen los mismos grupos. Sigue la misma forma de delinquir, entonces ya las personas se cansan y dicen no pues, toca convivir con esto y cuidarse”, agregó el taxista.

Estos conductores son atractivos para los delincuentes debido al efectivo que los acompaña.

“El hecho de que a ti te atraquen con un arma y tu veas tu vida pasar rapidísimo por enfrente tuyo y decir me van a matar porque yo tengo aquí $80 que es lo que yo he hecho en el día para mi familia [da miedo]”, dijo el conductor.

Sin embargo, aseguran que cuando tratan de denunciar, no encuentran el apoyo que necesitan.

“Cuando sigue pasando esto, cuando yo voy y digo, ‘Oye me robaron, me pusieron un cuchillo’, y dicen que un detective me va a llamar y pasan tres y cuatro meses y no me llaman, yo digo, no le importo a la policía”, afirmó.

Algo que agrega a la desilusión con las autoridades es que supuestamente los sospechosos que han sido denunciados por varios conductores siguen sueltos en la comunidad.

Fuentes de la policía del condado Prince George’s dijeron que no han visto un incremento en los robos a taxistas independientes en el área de Langley Park. Sin embargo, admitieron que quizás eso podría deberse a que las víctimas no reportan los incidentes.

Las autoridades aseguraron que investigan todas las denuncias e invitaron al gremio de conductores a conversar con ellos para llegar a una solución.