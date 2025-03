“Una ola nos golpeó”: testigo clave relata la última vez que vio a Sudiksha Konanki

El estudiante universitario que pudo haber sido la última persona en ver a una joven de 20 años de Virginia, quien desapareció durante las vacaciones de primavera en República Dominicana, relató a los investigadores sobre su encuentro.

Un testigo clave en la desaparición de Sudiksha Konanki le dijo a los investigadores en República Dominicana que tomaron tragos de tequila con amigos, se adentraron juntos en el océano y fueron arrastrados por la corriente. Además, el joven de 24 años dijo que logró rescatar a Konanki, pero ella desapareció mientras él vomitaba agua de mar.

“La última vez que la vi, le pregunté si estaba bien. No la oí responder porque empecé a vomitar toda el agua de mar que había tragado. Después de vomitar, miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pensé que había cogido sus cosas y se había ido. Me sentí muy mal y cansado. Me tumbé en una silla de playa y me quedé dormido porque no podía ir muy lejos", explicó.

"Luego me desperté por el sol y las picaduras de mosquitos. Fui a la habitación de mi amiga a buscar mi teléfono y luego a mi habitación a dormir", agregó, según una transcripción traducida recientemente publicada de su entrevista con los investigadores el martes.

Konanki, estudiante de la Universidad de Pittsburgh y originaria de Chantilly, Virginia, fue vista por última vez antes del amanecer del 6 de marzo. Ella, el joven y sus amigos estaban de vacaciones de primavera en Punta Cana.

Las autoridades de República Dominicana consideran al hombre un testigo, no una persona de interés. La Oficina del Alguacil del Condado Loudoun, en la comunidad donde vive la familia de Konanki, lo calificó como persona de interés en el caso de la persona desaparecida.

"NUNCA LA VOLVÍ A VER"

El joven de 24 años declaró a los investigadores que conoció a Konanki cuando él y su amiga se presentaron a ella y a sus amigas. Las jóvenes les sirvieron tragos de tequila rosado y caminaron hasta la playa, indicó.

En la playa, el hombre y Konanki estaban hablando y besándose con el agua hasta la cintura cuando una ola los embistió.

“Una gran ola nos golpeó a ambos, y con la subida del agua, nos arrastró mar adentro”, detalló.

“En cuanto pudimos salir a la superficie, intentamos pedir ayuda, pero no había nadie”, añadió.

Hicieron todo lo posible por nadar, y él dijo que aprovechó su experiencia previa como socorrista.

“Me estaba cansando”, sostuvo el joven. “Me di cuenta de que ella también se estaba cansando de nadar. Yo era el socorrista. La agarré y la saqué. La sujeté bajo el brazo y nadé para sacarla del agua”.

“Me costó mucho sacarla; fue difícil. Yo era socorrista en una piscina, no en el mar. Intenté que respirara, pero eso no me permitía respirar todo el tiempo, y tragué mucha agua. Pude haber perdido el conocimiento varias veces”, continuó.

“Cuando finalmente llegué a tierra en la playa, la jalé hacia mí. Luego fue a recoger sus pertenencias, ya que el mar nos había movido. No estaba fuera del agua, ya que nos llegaba a las rodillas. Caminaba en ángulo", subrayó.

Entonces, dijo que empezó a vomitar y ella desapareció.

“Después de verla alejarse, mientras se metía en el agua, no la volví a ver”, indicó.

El hombre dijo que a la mañana siguiente se enteró de que Konanki se había ido. Dijo que su amigo le preguntó si la había visto.

“Mi amigo me preguntó si sabía dónde estaba la niña. Le dije que creía que se había ido a su habitación y me dijo que nunca regresó”, resaltó.

Citando la orientación de su abogado, el hombre se negó a responder preguntas sobre lo que le dijo a su amigo cuando le preguntaron por Konanki, si sabía si sabía nadar y si informó a las autoridades o al hotel sobre lo sucedido.

La Oficina del Alguacil del Condado Loudoun dijo que “realizaron una entrevista exhaustiva” con el joven un día después de que las autoridades locales lo entrevistaran y que se mostró “cooperativo”. No dieron más detalles.

Konanki se graduó de la prestigiosa Escuela Secundaria Thomas Jefferson de Ciencia y Tecnología del Norte de Virginia y estudiaba para ser cirujana de urgencias. Sus padres viajaron a Punta Cana y luego regresaron a casa para cuidar a sus hermanos.

El representante Suhas Subramanyam declaró el jueves a NBC Washington que se reunió con los padres de Konanki mientras continúa la búsqueda.

"Es una joven increíble que está haciendo grandes cosas, y rezamos para que regrese a casa porque tiene un futuro muy prometedor", finalizó.