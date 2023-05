Tiroteo y apuñalamiento deja dos muertos y dos heridos en Falls Church

Dos hombres murieron y dos jóvenes resultaron heridos el lunes después de un tiroteo y apuñalamiento en un complejo de apartamentos en el área de Falls Church del condado Fairfax, Virginia, informaron las autoridades.

Los hechos violentos ocurrieron en la cuadra 2200 de Pimmit Run Lane, al sur de Leesburg Pike (Ruta 7). La policía del condado Fairfax indicó que las llamadas al 911 por un tiroteo comenzaron a recibirse poco después de las 3:30 p.m.

Dos hombres recibieron disparos y fueron declarados muertos. Dos menores fueron apuñalados y tenían lesiones que no se consideraban mortales. Sus edades no fueron reveladas de inmediato.

Los testigos dijeron que los involucrados parecían adolescentes o que su edad rondaba en los 20 años.

"Vi a un niño como de 14 o 15 años, no más de 18. (Estaba) todo cortado y con tanta sangre... Me miró el niño y se miró como no tenía vida en sus ojos", relató Samantha Pineda.

Uno de los hombres que recibió un disparo fue encontrado en un cuarto de lavado y declarado muerto en el lugar. El segundo hombre fue encontrado en un estacionamiento. Fue llevado a un hospital, donde murió. Los menores también fueron llevados a hospitales.

La policía señaló que todas las personas involucradas se reunieron “por una razón específica”.

“Creemos que todos los involucrados se unieron con un propósito, que todos estaban coordinados para unirse. Por qué razón, no estamos seguros”, explicó el subjefe Eli Cory.

En las cercanías se encontró una mochila llena de lo que se creía que eran narcóticos.

La policía no cree que haya ninguna amenaza continua para la seguridad pública.

Se pidió a las personas que evitaran el área.

