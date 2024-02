Infante muere baleado en Langley Park; su madre resultó herida

Un infante fue asesinado a tiros y su madre resultó herida el jueves afuera de un complejo de apartamentos en el área de Langley Park del condado Prince George, en Maryland, informó la policía.

El tiroteo tuvo lugar en la cuadra 1400 de Kanawah Street.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Un detective escuchó disparos alrededor de las 5:30 p.m. del jueves, por lo que acudió a la zona y encontró a una joven madre y a su hijo con heridas de bala en un patio de la cuadra, dijo la policía.

"Tengo un niño pequeño al que le han disparado", dijo por radio el detective.

Pronto llegaron los paramédicos y llevaron al niño al Children's National Hospital, donde fue declarado muerto.

La madre fue trasladada a un hospital de DC donde se encontraba en condición estable y con heridas que no ponían en peligro su vida.

“Ese bebé no merecía morir porque alguien quiere venir aquí y jugar con armas”, dijo el asistente jefe Vernon Hale. "Las balas caen y tienen consecuencias reales. Sólo puedo rezar para que no estuvieran intentando matar a un niño, pero no lo sé en este momento".

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia, a la madre que perdió a un niño de 3 años en este acto de violencia sin sentido", dijo Barry Stanton, subdirector administrativo del condado para seguridad pública.

Varias personas llamaron a la policía para informar haber visto gente disparando en el área.

Las circunstancias que llevaron al tiroteo no quedaron claras de inmediato, dijo la policía. Es demasiado pronto para confirmar o desmentir si estuvo relacionado con un robo de automóvil.

No se publicó información sobre ningún sospechoso.

Hay una recompensa de $25,000 por información que conduzca a un arresto en el caso. "No se trata de delatar", dijo Hale. "Se trata de justicia para las víctimas".