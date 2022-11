Refuerzan medidas de seguridad en el DMV tras tiroteo en Walmart de Chesapeake

Las autoridades de Chesapeake identificaron a las víctimas de la balacera que cobró la vida de siete personas, incluyendo al atacante, en el Walmart de Chesapeake, Virginia.

En un comunicado de prensa, la policía informó que Lorenzo Gamble, Brian Pendleton, Kellie Pyle, Randall Blevins y Tyneka Johnson fallecieron en el incidente mientras que otro joven de 16 años también perdió la vida pero, debido a su edad, las autoridades no publicaron su foto ni su identidad.

El atacante fue identificado por las autoridades como Andre Bing, de 31 años y residente de Chesapeake. Se presume que Bing murió de un disparo autoinfligido luego de disparar contra los empleados.

La balacera sembró el terror en la ciudad de Chesapeake el martes a las 10:15 p.m. cuando uno de los gerentes de la megatienda abrió fuego contra los empleados en una sala de descanso, de acuerdo con la policía y con testigos.

DRAMÁTICOS RELATOS

Testigos que estuvieron presente al momento del ataque, relataron a AP la dramática situación.

Este fue el caso de Briana Tyle quien contó que el equipo de almacenamiento nocturno de unas 15 o 20 personas acababa de reunirse en la sala de descanso para repasar el plan de la mañana. Tan pronto como el equipo estuvo listo para comenzar, dijo que miró hacia arriba y su gerente se dio la vuelta y abrió fuego contra el personal.

“Es por la gracia de Dios que una bala no me pasó”, contó Tyler. “Vi el humo saliendo del arma, y ​​literalmente vi caer cuerpos. Fue loco."

Por su parte, Jessie Wilczewski le dijo a la estación de televisión de Norfolk WAVY que se escondió debajo de la mesa y que el atacante la miró con su arma apuntándola. Él le dijo que se fuera a su casa y ella obedeció.

"Ni siquiera parecía real hasta que podías sentir el… 'pow-pow-pow', puedes sentirlo", sentenció Wilczewski. “No pude escucharlo al principio porque supongo que era tan fuerte que podía sentirlo”.

COMPRADORES AFIRMAN SENTIRSE INSEGUROS

Debido a que la tragedia ocurrió en en momentos donde los consumidores realizan sus últimas compras previo al Día de Acción de Gracias, algunos afirmaron sentirse inseguros ante la creciente ola de violencia que impera en el país.

“Es triste porque vivimos en unos tiempos que uno no puede salir. No puedes salir al super, no puedes salir a las iglesias, las escuelas no están seguras... Nadie se siente seguro ya en ningún lugar", aceptó Gabriela Guadamuz, residente de Woodbridge.

Asimsmo, algunos revelaron no tener un plan de acción en caso de encontrarse en una situación como esta. Por tal razón, el expolicía del condado Arlington, Rick Rodríguez, compartió con Telemundo 44 los pasos que deben seguir los ciudadanos para escapar de un lugar con un atacante armado.

“Cuando entran a un restaurante, una tienda, un centro comercial, aprendan dónde están las salidas de emergencia", abundó.

Del mismo modo, se le puede preguntar a algún guardia de seguridad cuál es el protocolo o revisar los planos de seguridad del lugar que deben estar visibles al público. El experto recomienda usar zapatos con los que podamos correr y mantener la calma.

“Prestar atención. Donde esté el sonido de los tiros, donde esté la gente gritand, posiblemente no sea el lugar correcto a donde debe andar. Tiene que ir en dirección opuesta", agregó Rodríguez.

Si no puedes escapar, escóndete y pon en silencio tu celular. No quieres que una llamada alerte al pistolero de tu ubicación.

Correr en zigzag también pudiera evitar que una bala te alcance debido a que a el agresor se le dificultará dispararle a un objetivo en movimiento.

Sólo como último recurso se recomienda enfrentar al pistolero para tratar de neutralizarlo. En todo caso, confía en tu instinto y en cuanto pueda, llama al 911.