Todo listo para evento de recaudación de fondos para víctimas de accidente aéreo en DC

En tan solo unos días, el concierto Legacy on Ice llevará a los campeones de patinaje artístico de Estados Unidos a Washington DC, para actuar y recaudar fondos para las familias de las víctimas del accidente del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA).

El patinador campeón del mundo de 2024, Ilia Malinin, de Reston, Virginia, será uno de los artistas, y para él, el espectáculo en el Capital One Arena es personal.

Malinin ha practiado este deporte en innumerables ocasiones antes. Pero el espectáculo del domingo será diferente.

"Definitivamente es un momento emotivo para nosotros", reconoció Malinin. "Es muy desgarrador para todos nosotros en la comunidad del patinaje que esto haya sucedido".

Malinin perdió a varios amigos en la colisión mortal de American Airlines. También estaba en Wichita, Kansas, en el campeonato de patinaje artístico al que asistían tantos pasajeros del avión. Ganó su tercer título nacional consecutivo allí.

Malinin luego voló de regreso a DCA varios días antes de que ocurriera el accidente.

El día del accidente fue desgarrador para la comunidad de patinaje artístico, donde Malinin dice que los amigos se convierten en familia.

"Ellos me consideraban su modelo a seguir, y es muy desgarrador ver que no podría verlos más", lamentó. "Todavía no puedo procesar los pensamientos y emociones de que ya no estén aquí".

El domingo, Malinin se unirá a otras estrellas del patinaje para actuar en Legacy on Ice en el centro de DC. El objetivo del espectáculo es recaudar dinero para los socorristas y para las familias de las víctimas.

"Queremos continuar con este deporte y queremos seguir creciendo, solo para ellos", enfatizó Malinin. "Realmente patinamos para ellos y los tenemos en nuestra cabeza todo el tiempo, y realmente pensamos en ellos cuando estamos en el hielo".