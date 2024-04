Arranca el toque de queda juvenil en el National Harbor: lo que debes saber

El ejecutivo del condado de Prince George's promulgó un toque de queda juvenil en National Harbor en Maryland que entrará en vigor el viernes luego de que se reportara una trifulca entre cientos de adolescentes en la zona.

El toque de queda de emergencia se aplica a adolescentes menores de 16 años sin supervisión y estará vigente los viernes, sábados y domingos a partir de las 5 p.m. Su objetivo es mantener bajo control la conducta desordenada y el comportamiento criminal.

La medida se produce después de lo que la ejecutiva del condado, Angela Alsobrooks, describió el día de la pelea como el peor día en National Harbor.

"Estoy profundamente enojada y decepcionada con los adolescentes que estuvieron involucrados en saqueos de tiendas y actos de violencia en National Harbor el fin de semana pasado, y los responsables tendrán que rendir cuentas por sus acciones", aseguró.

Un nuevo toque de queda para jóvenes entrará en vigor muy pronto en el condado Prince George’s. La medida no solo prohibiría a adolescentes salir a determinadas horas, sino que también los padres podrían enfrentar multas.

Alrededor de 800 niños sin supervisión, algunos de tan solo 8 años, estuvieron involucrados en los incidentes del sábado pasado, informó la policía.

"Lucha; hurto; fumar cannabis; siendo confrontativos con dueños de negocios, residentes y personal encargado de hacer cumplir la ley”, enumeró el jefe de policía, Malik Aziz.

Los líderes del condado dicen que el comportamiento rebelde afecta la sensación de seguridad de las empresas y los residentes.

Por su parte, la policía y Alsobrooks informaron que los padres también tendrán que rendir cuentas. Podrían enfrentar multas si sus hijos violan el toque de queda.

Además, los adolescentes que violen el toque de queda serán detenidos y se llamará a sus padres para que los recojan. La policía insta a los padres a no llevar a sus hijos en National Harbor y también está instruyendo a los conductores de viajes compartidos a que no transporten allí a adolescentes no acompañados.

"Nuestros padres deben saber que National Harbor no es una guardería ni un patio de juegos, y no podemos permitir que nuestros niños vengan a National Harbor sin supervisión, especialmente con la intención de causar problemas", expresó Alsobrooks.

Habrá agentes de policía adicionales en National Harbor a partir del viernes. Se entregarán tableros de mensajes digitales y folletos para ayudar a educar a la comunidad sobre las nuevas reglas.

Los funcionarios dijeron que quieren cooperación y un ambiente seguro para todos.

El Consejo del Condado Prince George's está trabajando en un proyecto de ley que permitiría a las empresas tener zonas de toque de queda para mantener alejados a los jóvenes no acompañados a partir de las 5 p.m. Se espera que esa legislación se apruebe el próximo mes.