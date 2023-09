Trabajadoras de limpieza denuncian irregularidades con pagos y maltratos por parte de supervisores

Dos trabajadoras de la limpieza de la región denuncian presuntas irregularidades con los pagos y maltratos por parte de supervisores que aseguran han ocurrido por semanas.

Las dos trabajadoras dijeron que fueron contratadas por la empresa Cleaners of America (COA, por sus siglas en inglés) para realizar labores de limpieza en el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington.

Ambas tienen menos de un año en sus empleos, y dicen que ya están viviendo un calvario.

Sonia Maribel Rodríguez es madre soltera, y dijo que no duerme bien por no saber si podrá cumplir con los pagos de su hogar.

“A mi me están debiendo un mes de pago… de una quincena, me deben 16 horas y de la otra me deben 24”, aseguró.

Rodríguez trabaja desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m., y relató que tiene pruebas de su asistencia diaria.

“He intentado comunicarme primero con el supervisor. Me dijo que no tenía nada que ver, que él solo entregaba los cheques. De ahí me fui al superior de él, al manager y tampoco me resolvieron el problema”, dijo.

Pero supuestamente, Rodríguez no es la única a la que aparentemente no se le paga a tiempo.

“La quincena pasada los pagos vinieron tarde. Ustedes saben que uno tiene que pagar renta. A nosotros nos pagan el 10 y el 25”, dijo Silsa Catalán, trabajadora de COA. “[No] nos dieron el cheque hasta el 12. Hasta la 1 a.m. no vinieron los cheques, pero es porque nosotros nos quedamos. Dijimos, si no nos pagan a esta hora, nosotros no vamos a ir a trabajar”.

Y eso no es todo. A pesar de estar amparada bajo un contrato colectivo, desde que comenzó a trabajar hace seis meses, Catalán asegura que no sabe el monto por el que llegará su cheque.

“La primera vez me dieron a $16, de allí $16.35, de allí $17.87. Ahora a $18, y supuestamente todos tenemos que estar ganando $18.50”, afirmó.

Tanto Rodríguez como Catalán indicaron también que lo que sí reciben sin falta son supuestos maltratos por parte de algunos supervisores.

“Nos gritan, nos dicen, ‘¡Hey, hey!’, y la mera verdad es que nosotros no somos niños para que nos griten. Cada persona tiene su nombre. Inclusive tenemos nuestras [identificaciones]”, dijo Catalán. “Ellos se aprovechan de que la mayoría no sabemos inglés, entonces por eso es que nos gritan, nos maltratan y la mera verdad es que nos sentimos muy, muy, muy estresados”.

Las quejas no son nuevas para el sindicato Liuna Local 572, que ampara a cerca de 300 trabajadores de la limpieza en el aeropuerto Dulles.

“Necesitan darles clases de como tratar a los empleados a los supervisores o reemplazarlos”, dijo Sonia Vásquez Luna, gerente general del sindicato.

Sin embargo, las capacitaciones tal parece aún no se han realizado.

Telemundo 44 conversó con una supervisora, quien pidió no salir en cámara, que asegura que no ha recibido una capacitación en relación al tema. Pero sí han tenido reuniones con la gerencia en las que piden un mejor trato a los empleados.

Sobre los incumplimientos en los pagos, la representante sindical resaltó que podrían deberse a problemas con el sistema con el que la empresa COA lleva el registro de asistencia de los trabajadores.

“Si hay una disputa en cuanto a cuánto les pagan y las horas que les hacen falta, a algunos se las han arreglado y se las han pagado. Hay otras que todavía están pendientes”, dijo Vásquez Luna.

El sindicato no precisó cuántas quejas contra la empresa COA han procesado, ni si han sido reportadas a las autoridades locales.

Telemundo 44 se comunicó vía correo electrónico con la empresa Cleaners of America. Su vicepresidente ejecutivo Paul Mederos respondió por teléfono y mediante un correo electrónico que consideran seriamente cualquier denuncia de sus trabajadores, y se comprometió a realizar los pagos atrasados, asegurando que no toleran la retaliación hacia ningún empleado.

En cuanto al tema de los supuestos maltratos hacia trabajadores por parte de algunos supervisores, la compañía COA se comprometió con Telemundo 44 a hacer las correcciones necesarias.