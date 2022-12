Trabajadores domésticos de DC reciben con dicha primera aprobación de ley para sus derechos laborales

El martes cantó la victoria la Alianza de los Trabajadores Domésticos del Hogar en DC luego de que se diera el primer paso en la aprobación oficial de un proyecto de ley que les otorga derechos laborales y humanos en el Distrito, una lucha que ha llevado años.

Desde las afueras del edificio John A. Wilson, la sede de la alcaldía y el concejo de la capital, se sentía la emoción del grupo de trabajadores que se manifestaba, ya que para ellos es casi imposible imaginar que por el simple hecho de laborar en el hogar no cuentan con derechos básicos de protecciones humanas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Muchos de ellos por lo tanto han vivido en carne propia situaciones de abuso, discriminación y hasta acoso.

"A mí una vez me botaron porque me dijeron que iban a conseguir una empresa que sea legal y no una persona ilegal como yo para que trabaje”, relató Ingrid Vaca, beneficiaria de la medida.

"Yo llegué a la casa de un cliente cuando me contrató”, dijo Reina Moreno, otra trabajadora. "Pero fue imposible... Ese día vino él y empezó como a manosearme y fue difícil para mí. Yo no hallaba cómo hacer, cómo llamaba a la policía. Yo no tenía ningún derecho".

Sin embargo, con la primera aprobación de "La Carta de Derechos de los Trabajadores del Hogar", la cual mejora las condiciones de empleo de sus beneficiarios independientemente de su estatus migratorio, ahora dicen que su lucha ha dado frutos para los más de 9,000 trabajadores del hogar en la capital.

"A, para mí es una emoción esto, vivir esto, porque sí vamos a tener un derecho que nos respalda”, dijo Moreno.

Aunque varias versiones del proyecto de ley fueron introducidas desde el 2019, la ley aprobada hace lo siguiente:

Brinda protección contra el acoso sexual y la discriminación por motivo de estatus migratorio, sexo, edad o raza.

Requerirá acuerdos por escrito entre los trabajadores y sus empleadores.

Proveerá un programa de alcance y educación de derechos y trabajo del hogar.

Pone fin a la exclusión del grupo de la Ley de la Salud y Seguridad Ocupacional de DC.

"[Es] algo justo y necesario… porque las trabajadoras del hogar cumplimos un rol tan importante... El de cuidar niños, el de cuidar vidas y ancianos”, dijo Antonia Surco, una trabajadora de la capital.

La concejal y líder del proyecto de ley, Elissa Silverman, explicó que la exclusión de trabajadores domésticos se dio durante la era de esclavitud, algo que debía ser rectificado.

"La carta aclara mi contrato… y si hay trabajo extra pues es pago extra”, dijo Rosario Reyes, una trabajadora doméstica de DC.

Para que el proyecto se convierta oficialmente en ley, debe pasar por una segunda votación oficial pautada para el 20 de diciembre.