Trabajadores en Silver Spring reaccionan ante violento robo en restaurante de alitas de pollo

Trabajadores de un centro comercial en Silver Spring, Maryland están preocupados por el violento robo que se dio en un restaurante de la zona el domingo. Según varios empleados, no fue la primera vez que sucedió un incidente como ese, e incluso aseguran que los robos parecen ser el pan de cada día en el área.

En un video dado a conocer por la policía del condado Montgomery, se puede apreciar a dos hombres ingresando con armas de fuego a America's Best Wings, donde no solo robaron sino que también agredieron a los empleados.

“La seguridad en este mall no es buena”, dijo Agustín Montú, un trabajador del área. “No hay policía que debe de pasar por aquí de vez en cuando, sabiendo la manera que este [centro comercial] es. No hay seguridad”.

Pero los robos a establecimientos de la zona no son algo nuevo para la comunidad.

“Yo estuve en el beauty hace como dos meses y dentro del beauty se metieron los muchachos”, dijo Amelia Rodríguez, otra trabajadora. “Yo estaba ahí y a todos casi le quitaron todo, menos a mí, porque uno de ellos parece que me conocía. No sé, como siempre vienen aquí al restaurante y ellos me conocen, quizás por eso”.

Las situaciones siguen acechando la tranquilidad de algunos. Mientras tanto, la policía del condado asegura que lo más importante es no enfrentarse a los criminales, y le piden a los dueños de negocios lo siguiente.

“Nosotros recomendamos a estos dueños de negocios que instalen cámaras de seguridad de alta resolución afuera y adentro de sus restaurantes y que instalen botones de pánico en diferentes áreas de su restaurante para que la policía pueda ser alertada rápidamente y nosotros poder defenderlos a ellos y atrapar a estos responsables”, indicó Carlos Cortés, de la policía del condado.

Precisamente el martes el concejo del condado aprobó el plan de seguridad para negocios nocturnos que podría exigirlos a contratar seguridad privada y mejorar la iluminación exterior, así como el instalar cámaras de seguridad.

Las medidas serían para negocios que están abiertos desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m. o aquellos que estén abiertos desde la medianoche hasta las 2 a.m. y que hayan recibido más de dos llamadas a la policía en los últimos 12 meses.

Si los propietarios no siguen estas sugerencias, el condado no permitiría que estos negocios operen hasta altas horas de la noche.