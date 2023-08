Tras el primer día de clases, atrasos y confusión en las rutas escolares del condado Prince George’s

Tras el primer día de clases en el condado Prince George’s, se vivió el caos en algunas rutas escolares.

En la intersección de 15th Avenue y Kanawha Street en Langley Park, donde llega la ruta 476, Telemundo 44 fue testigo de la angustia de padres de no ver llegar a sus hijos y de los niños tras no encontrar a sus padres.

Del autobús se bajaban niños de Cool Spring Elementary School. En un momento se podía observar como una pequeña lloraba, sola, por no ver a su mamá o papá. Una vecina eventualmente se le acercó y la llevó nuevamente al autobús, a donde llegó su padre.

El equipo de Telemundo 44 también se dio cuenta que otro niño, Francisco, seguía solo tras bajarse del autobús. Nuestro reportero Darío López-Capera le informó al conductor, quien le dijo que subiera al niño al autobús.

Fue entonces que el conductor encontró una nota en la mochila del niño con información de contacto, y le pidió a López-Capera que llamara a la madre del pequeño. El conductor luego continuó su ruta antes de que llegara la madre.

Nuestro reportero pudo contactar a la madre, Angelica Rivera, quien corrió a recoger a su hijo. Ella dijo que era el primer día que su hijo iba al colegio y que se había bajado en la parada equivocada.

“No, eso está peligroso también. Eso es culpa de los buses, porque él tiene que estar allá, no aquí… No entiendo por qué me lo dejaron aquí”, dijo Rivera.

“Voy a reportar. Tengo que reportar, porque el niño no tiene que estar bajando aquí, es allá arribita, porque allá estaba yo esperando a mi bebé y no aparece”, continuó la madre.

En un comunicado enviado a Telemundo 44, la directora de comunicaciones de las escuelas del condado Prince George’s dijo que la llegada segura a la escuela y al hogar de los estudiantes es su principal prioridad. Agregó que resolverán los problemas que tienden a acompañar las primeras semanas de clases a medida que los conductores, los estudiantes y las escuelas se adaptan a las nuevas rutas.

El caso de Francisco no fue el único preocupante en este primer día de escuela en el condado. Además, algunas madres tuvieron que esperar una hora para que sus hijos llegaran a casa.