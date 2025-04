Tren de Aragua: ¿amenaza real o estrategia política?

La organización criminal Tren de Aragua está en el centro de la política migratoria del presidente Donald Trump. El Departamento de Estado la catalogó como un "grupo terrorista" con el fin de enviar a cientos de presuntos miembros a cárceles fuera de Estados Unidos.

Pero, ¿qué es el Tren de Aragua y por qué causa tanta polémica?

La banda criminal venezolana que hoy le causa dolores de cabeza al gobierno estadounidense nació hace más de 10 años al interior de las celdas hacinadas del penal de Tocorón en el estado Aragua.

“Tiene una particular forma de organizativa que genera interacción entre grupos, que puede funcionar en momentos como franquicia, en momentos como conexiones y eso lo hace una estructura diferente a la estructura piramidal que han tenido muchas de las organizaciones criminales en el mundo”, explicó Roberto Briceño-León, director fundador del Observatorio Venezolano de Violencia.

“Tenía en lo que uno conoce en criminología muchas oportunidades para el crimen, pero resulta que Venezuela entró en una crisis humanitaria económica muy grande”, agregó.

Una crisis que, según académicos, obligó a la banda criminal a emprender rumbo hacia otros países usando la migración masiva de venezolanos como manto protector.

“Entre esos millones de personas que salieron de Venezuela, salieron muchos delincuentes. Claro, uno dice muchos, pero al final uno puede pensar que es menos del 1% de la migración. Solo que para una migración de 8 millones de habitante, eso es una cantidad apreciable”, puntualizó Briceño-León.

La Organización de Naciones Unidas estima que más de 7.5 millones de venezolanos abandonaron su país en la última década en lo que es considerado como el mayor desplazamiento masivo en la historia del hemisferio.

MÁS QUE UNA BANDA CRIMINAL

Por su parte, Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC, este grupo es más que una banda criminal.

“Puede que haya corruptelas, que algún político esté inmiscuido y demás, que haya una conexión con el sol, pero el Tren de Aragua es una pandilla delictiva criminal, no es un brazo armado, un grupo paramilitar del estado venezolano”, enfatizó.

Los expertos añadieron que el Tren de Aragua se abrió paso por varios países de Latinoamérica e hizo alianzas con importantes grupos como los cárteles de Colombia y México.

En Estados Unidos establecieron operaciones en Virginia, Colorado, Florida, Illinois, Nueva York y Texas, así como en otra decena de entidades, según reportes del Departamento de Estado.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump considera a la banda lo suficientemente peligrosa de modo que la designó como una "organización terrorista" al igual que la Mara Salvatrucha, el Cartel de Jalisco, entre otras.

No obstante, Castañeda señaló que este término no aplica en este caso.

“Lo cual no lo es, porque el Tren de Aragua no tiene como objetivo el cambiar la ideología, el gobierno de Estados Unidos. La etiqueta de terrorista a nivel técnico no aplica, pero la está usando para llamar a los enemigos del estado”, expresó.

AUTORIDADES HABRÍAN ARRESTADO A MÁS DE 300 MIEMBROS ESTE AÑO

En menos de 100 días, el gobierno de Trump arrestó a 394 miembros del Tren de Aragua, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Al principio, enviaron a un grupo a Guantánamo. Luego, se optó por enviarlos al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador gracias a un convenio con el presidente Nayib Bukele.

Amy Fisher, quien trabaja con Amnistía Internacional, indicó que la organización ve con preocupación cómo el gobierno de Trump hace afirmaciones públicas sobre la supuesta afiliación de personas con una pandilla sin presentar cargos o mostrar evidencias.

Miembros del Tren de Aragua han sido vinculados a delitos graves como los asesinatos de la estudiante de enfermería Laken Riley y la adolescente de 12 años Jocelyn Nungaray. También se les vincula con tráfico sexual y de armas así como robos.

Sin embargo, las autoridades no han ofrecido estadísticas de la cantidad de delitos cometidos a nivel nacional por miembros comprobados de esta banda.

“No nos parece justo que se criminalice al resto de los venezolanos por un pequeño grupo que está cometiendo delitos”, subrayó Briceño-León.

Documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles aparentemente demuestran que el gobierno de Trump estaría aplicando una guía para determinar si una persona tiene afiliaciones con este grupo delictivo.

En ella figuran categorías como tener tatuajes y usar ropa con logos que las autoridades asocian con la pandilla, tener comunicación con alguien que esté siendo investigado como miembro de dicha organización, entre otras.

Hasta el momento, los venezolanos detenidos por sus supuestas relaciones con el Tren de Aragua no han sido acusados formalmente ante un tribunal ni condenados. Sin embargo, algunos familiares aseguran que los hombres señalados y detenidos no tienen vinculación con el Tren de Aragua.

En el próximo reportaje este especial, Telemundo 44 indagará sobre las cifras de arrestos, lo que están haciendo las autoridades del área de Washington DC y presentará el testimonio de familiares de venezolanos detenidos en la prisión de El Salvador.